Por Rodrigo González Miranda... El virus del covid-19 está cada día que pasa más complicado, y en la provincia cada ves peor. En nuestro país 1967 casos positivos. Hay que cuidarse y tratar de no salir. Nosotros seguimos hablando con las chicas, en este caso con Priscila Ferrutti, jugadora del club Ferroviarios Unidos de Zárate.

-Priscila, estas jugando en Ferroviarios Unidos de Zárate. ¿Desde cuándo y porqué elegiste Ferroviarios?

- Estoy jugando en Ferroviarios Unidos hace unos meses, lo elegí por un grupo de compañeras que nos conocemos desde hace unos años.

-¿Llegaste a jugar el nocturno de la liga o te frenó la cuarentena?

- Si jugué la mayoría de los partidos

-¿Arrancaste en Ferro a jugar o venías de otro club?

-No, venía de otro club

-¿Te costó la adaptación o te uniste rápido al grupo?

- Me uní bastante rápido porque conocía a la mitad de las chicas.

-Priscila, ¿cómo estas llevando esta cuarentena y cómo estas haciendo para mantener la parte física?

-La llevo bastante bien, tengo espacio en casa por suerte para entrar y hacer alguna que otra rutina que saco de internet.

-¿Crees que este parate les puede complicar en el arranque del torneo?

-Y creo que si a todos los equipos les va a costar estar al 100 por ciento físicamente.

-Te animas a un ping pong de preguntas divertidas

-Si obvio.

-¿Recuerdas la patada más fuerte que diste y la que vos recibiste?

-La patada más fuerte que recibí fue cuando me lesionaron y la que di. fue en un partido de cancha de 11 cuando me pusieron en el arco y salí como loca a cortar la jugada y casi la mato pobre chica ja ja ja

-¿Una amigo/a que te dio el fútbol?

-Me dio muchas amigas el fútbol pero las que mas me marcaron fueron cuatro.

-¿Las puedes nombrar?

- Ailen Sandoval, Luz Rocha, Priscila Silva y Mía Monteagudo.

-¿La compañera más divertida y la más seria?

-La más divertida sería yo, vivo haciendo payasadas para que el grupo siga unido y no decaiga y la más seria seria Luz.

-¿Recuerdas el partido que más te enojaste?

-Si me acuerdo de una final contra Maipú en el 2016 que teníamos que ganarlo para salir campeonas, íbamos 1 a 0 y ya faltando poco para terminar nos empataron.

-¿Un defecto y una virtud?

- Mi defecto es enojarme cuando no me salen la cosas como quiero y mi virtud seria ser muy sincera y buena compañera.

-¿Qué mensaje le dejarías a las chicas que todavía no se animaron y les gusta el fútbol.

-Que se animen a jugar a este deporte tan lindo que tenemos, que no importa si saben o no, todo se aprende. Nadie nació sabiendo, que no les importe el que dirán los demás. Que sueñen en grande, todo esfuerzo tiene recompensa.