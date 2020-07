El vicepresidente del elenco campanense, Jorge Milano, hizo un balance de la actuación del grupo inversor en la institución. “Su paso lo catalogo muy bien”, admitió.

La llegada del grupo inversor a Villa Dálmine trajo más soluciones dentro que fuera de la cancha. Es que debido a algunas malas decisiones por parte de la dirigencia, el club apostó por el apoyo externo en busca de mejorar la performance del equipo.

En ese sentido, Jorge Milano dialogó con Juego Limpio por Radio Mas y brindó sus impresiones al respecto. “Su desempeño lo catalogo muy bien. En un principio tenía miedo a lo deportivo, pero la verdad que me tengo que sacar el sombrero, si bien el equipo en el último tramo cayó un poco hizo un buen torneo y no decepcionó”, sostuvo.

Asimismo, agregó: “El paso del grupo inversor por el club se derivó por una falla nuestra en la Comisión Directiva porque en un momento hicimos mal los números, se nos desmadró todo y apostamos por corregir eso trayendo a un grupo inversor”.

Por otro lado, el vicepresidente también dejó en claro el distanciamiento del grupo inversor hacia el club. “Cuando en lo deportivo empezó a decaer un poco todo tratamos de intervenir con la contratación de un técnico nuevo y ahí hubo un cortocircuito, por eso decidieron dar un paso al costado pero quedó todo bien”, afirmó.

“La llegada de De la Riva se dio de forma unánime en la dirigencia. En este torneo hay muchos altibajos, habíamos perdido muchos partidos y ya comenzábamos a mirar la parte de abajo. Para no cometer un error decidimos esa contratación, pero el grupo inversor no quería, ese fue el cortocircuito que hubo”, aseguró Milano.

Y finalizó: “El grupo inversor quería al Lobo Ledesma como entrenador, pero consideramos que en ese momento no era oportuno porque ya habíamos tenido a un entrenador con poca experiencia en la categoría como Lucas Bovaglio. Al principio le fue bien, pero después se equivocó en algunas cosas, no nos podíamos arriesgar a otro caso así, por eso sabíamos que con Felipe De la Riva no nos íbamos a equivocar”.

