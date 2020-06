Por Rodrigo González Miranda... Estábamos aburridos y tratando de pensar como hacíamos esta entrevista con Patricia Dos Santos, nos decidimos y gracias a la tecnología, la fuimos a buscar a la provincia de Formosa.

La cuarentena la sorprendió en esa linda provincia y está a la espera que la dejen regresar a su casa.

-Patricia, juegas al fútbol y sabemos que ya tienes una experiencia. Cuéntanos donde juegas y desde cuando

-Si juego desde que tengo uso de razón y estoy fichada para el club Central de Bs. As. actualmente.

-Estaban jugando en cancha de 7 por el torneo de la Liga Regional de Zárate. ¿Qué balance nos puedes hacer de la primer rueda que se jugó?

-Si estoy jugando en cancha de 7 por la Liga Regional de Zárate. Es una experiencia muy linda más porque hay muchísimas chicas que se animan y se suman a este hermoso deporte que es el fútbol.

-¿Les costó hacer pie en el torneo o se pudieron adaptar rápido a medidas que pasaron las fechas?

-Nos costó bastante hacer pie porque éramos todas compañeras nuevas si bien teníamos mucha experiencia en la cancha, como compañeras nos faltaba conocernos en el juego, así que no fue tan fácil.

-La Liga dio el torneo por finalizado. Arrancan todos de cero nuevamente. ¿Esto les viene para poder arrancar diferente al anterior?

-Esperamos mejorar ahora que ya tenemos un poco más de experiencia como compañeras, puede ser que por lo menos demos un buen partido más allá de los resultados.

-Van más de 100 días de esta cuarentena y sin deporte en nuestro país.¿Como te está tratando en la parte física y mental?¿Te ayudo en algo o te jugó en contra?

-Ahora estoy en Formosa porque vine a ver a mi familia y me agarró la cuarentena acá y no pude volver a Zárate y acá sigo haciendo algo de fútbol igualmente salgo a hacer actividades físicas caminar trotar ya que acá están más permisivos y bueno así ocupó mi cabeza, esperando que todo esto pase y vuelvan los días de fútbol.

-Patricia te animas a un ping pong de preguntas divertidas.

-Si si.

-¿Qué recuerdo tienes de tú primer partido y contra quien fue?

-Mi primer partido oficial en la liga no recuerdo contra que equipo rival era, pero si que ese día estábamos todas muy ansiosas y si mal no recuerdo, terminamos en un empate.

-¿Un amigo/a que te dio el fútbol?

-Me faltarían dedos para contar tantas amigas y amigos que me dejó este hermoso deporte y yo siempre digo la amistad más linda siempre comienza en la cancha.

-¿La patada más fuerte que diste y la que recibiste?

-Fue en la Liga Provincial de Formosa quise barrer la pelota y le di en el tobillo a una rival y patada que recibí en el mismo torneo que me dejó un esguince de 2° grado.

-¿Una virtud y un defecto?

-Virtud siempre doy todo en los partidos salga bien o mal. Defecto me "pincho" cuando no me salen las bien las cosas en la cancha.

-¿Un sueño y una desilusión?

-Un sueño es que cuando me establezca en algún lugar poder llegar a enseñar lo lindo del fútbol a muchas niñas, ya que ayuda y aleja de muchos vicios que son malos para la salud, desilusión seria no llegar a ese sueño.

-Te dicen salida con el novio o esposo y un partido de fútbol. ¿Con cuál te quedas?

-Lo primero es el fútbol no? ja ja ja. Hay tiempo para salir con el novio

-¿La compañera más divertida y la más aburrida?

-En el club Central Bs. As. con la que más hice amistad fue con Soledad Benitez y Karen Ibañez, era una odisea de risas cuando estábamos juntas. Aburrida ninguna, todas se prestaban para las tonterías.

-¿Un técnico?

-Hugo, técnico actualmente del equipo femenino de C.A.D.U. Cuando estuve jugando ahí fue excelente.

-Patricia, para terminar la nota . ¿Qué mensaje le dejas a las chicas que todavía no se animaron a jugar al fútbol pero les gusta? .

-Que jueguen todo el fútbol que puedan y las que no jugaron aún, que se animen no se imaginan las amistades y las experiencias que van acumulando con este deporte. Es sano, ocupa tu mente y llena el corazón, nadie pierde nada con intentar.