Por Rodrigo González Mirada... Si hay algo que valoro es la decisión de las chicas cuando las invitas a una nota periodística, aceptan y toman con respeto cada pregunta que le hacemos. Hablamos con Milena Payer jugadora del club Las Palmas.

-Milena, ¿dónde estás jugando actualmente y desde cuando?

-En las Palmas, desde que inició el club pero también contando cuando pertenecíamos a otra institución hace unos dos años y medio. No sé si más.

-¿Cómo es perdurar en el mismo club tanto tiempo? ¿ Por qué no has cambiado de aire?

-Y tiene sus altas y sus bajas como cualquier equipo de igual manera siempre van y vienen jugadoras nuevas entonces el equipo va cambiando. Es que me siento muy bien con mis compañeras "las viejitas", que son cinco o seis, están desde mucho antes que yo y no cambio el aire porque formamos una cierta familia futbolera. Del club anterior que venia traje muy mala experiencia.

-Milena ¿estás jugando la Liga de Campana y la Liga Regional de Zárate?

-No no, estoy esperando pronto poder estar. primero tengo que recuperarme.

-¿De una lesión?

-De mi embarazo, estoy esperando el alta médica que me diga que estoy apta para volver.

-Felicitaciones por tus bebes.

-Gracias.

-¿De qué manera estás pasando la cuarentena y cómo te afectó la parte física y mental?

-Me afectó muchísimo de ambas partes. Fisicamente estoy parada hace 10 meses pero esperando poder arrancar y volver con todo, aunque sea para entrenar en el patio de mi casa ja ja. Y mentalmente nadie estaba preparado para esto, la cancha siempre fue mi lugar en el mundo, ya sea viendo o jugando me hacía muy bien, me cuesta bastante adaptarme al encierro y que no haya fútbol.

-¿Qué te ayudó a mejorar esta cuarentena?

- Me acercó muchísimo más a mi familia. Día a día pienso que soy afortunada de la familia que tengo y son cosas que quizás sin esto en el medio, nunca hubiera apreciado como se merece.

-¿Estás en contacto con el DT y tus compañeras?

-Si, siempre están las chicas en el grupo y mi DT. Desde el día uno que tuve que salir del arco me acompañó y me sigue hasta hoy.

-¿Cómo es Tony como DT, es de gritar mucho?

-Gran DT. Me ayudó muchísimo a crecer y superarme. Y... ¿gritar? como cualquier DT. cuando ve que su equipo se tira para atrás y puede dar más. Pero no creo que grite mucho, lo justo y necesario para escuchar sus indicaciones y sacar el equipo adelante.

-¿Son de hacerlo enojar por alguna broma?

- A veces si. Es agradable a veces sacarlo de sus cabales.

-¿Sos de enojarte mucho en los partidos o sos pacífica y usas más el diálogo?

-Me enojo bastante cuando no me escuchan o no marcan a quien les toca de igual manera siempre me van a ver gritando en la cancha para acomodarlas cuando esta fallando un sector o simplemente alentándolas . Pero mitad y mitad.

-¿Recuerdas tú primer partido y quien fue el rival?

-En mi primer partido ataje mi primer penal. No recuerdo el rival pero fue en un relámpago y era uno de los equipos mas pesados en ese entonces.

-¿Un amigo/a que te dio el fútbol?

-Muchos

-¿Un sueño?

-Básico pero de mucha importancia para mi, progresar en lo que quiero y crecer como persona.

-¿Una virtud y un defecto?

-¿Virtud? Pase lo que pase de lo malo siempre se sacar algo bueno, Y defecto mi inseguridad.

-Si te digo, te doy una salida todo pago con tu esposo/a o novio/a todo paso y un partido de fútbol después de la cuarentena. ¿Cuál elegís?

-El partido de fútbol mil veces. Eso no se negocia ja ja

-¿La compañera divertida y la más aburrida o seria? Exijo nombres ja ja ja

-En estos momentos que sigue en el equipo Maira Iberini ja ja y la otra, la seria vengo a ser yo.

-¿Qué mensaje le dejarías a las chicas que todavía no se animaron al fútbol pero les gusta?

-Que es un deporte hermoso, no pierden nada intentando y además se llevan buenas amistades a medida que pasan de equipo o conocen gente en la cancha. Que no se dejen llevar por malas opiniones. El fútbol es para todos y todas.

-Milena gracias por tu tiempo, disfruta a tus bebes y decirte que ningún sueño es básico cuando se puede cumplir

-Muchas gracias.