Por Diego Fernández https://www.soloascenso.com.ar/... Ignacio Díaz Peyrous, una de las bajas del Portuario, habló con Solo Ascenso y dio detalles de su salida. “No me sorprendió la decisión”, expresó el arquero.

Hace algunos días el cuerpo técnico de Puerto Nuevo dio a conocer el listado de los futbolistas que no continuarán en la institución. Y uno de ellos es Ignacio Díaz Peyrous, que tuvo bastante participación en la última temporada dentro del campo de juego.

Al momento de contar las sensaciones de su salida dijo, “El cuerpo técnico fue quien tomó la decisión”, comenzó.

Y agregó: “No me sorprendió porque desde que terminó todo no tuve contacto con el cuerpo técnico. Tenía la cabeza puesta en que no iba a seguir, me dijeron que no me conocen y querían empezar con otra gente. Estoy tranquilo porque recibí mucho cariño por parte de los dirigentes, jugadores e hinchas, como así también gente del buffet y de prensa del club. Me duele irme así, a dos puntos del reducido y con varios partidos por jugar”.

Por su parte, en relación a las complicaciones económicas debido a la realidad del fútbol por la pandemia, Díaz Peyrous declaró: “Otras cosas tenemos que hacer para sumar algo desde lo económico, pero en el fútbol debo seguir firme y esperar una oportunidad nueva, un desafío. Hice las cosas bien en Puerto Nuevo, tanto dentro como fuera de la cancha, estoy convencido que lo mejor está por venir”.