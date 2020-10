Por Federico Meza https://www.soloascenso.com.ar/...Poco a poco, Gustavo Puebla fue sumando piezas al plantel profesional de Defensores Unidos. Y uno de los que llegó para la continuación de la Primera B fue Martín Pavez, en lo que será su primera experiencia en la categoría debido a que la mayor parte de su carrera la jugó en los torneos del Interior.

Él mismo, en sus palabras, explicó sus sensaciones: “Son más que positivas. Siempre había tenido la intención o las ganas de poder jugar en la zona metropolitana por lo competitivo que es y por la repercusión que tiene. Se me dio más de grande, ya a los 32, pero creo que va a ser un lindo desafío”.

“Lo más importante es que estoy con muchas ganas, más maduro y en lo físico me siento mejor que a los 20”, remarcó. A su vez, el marcador central admitió qué le dijo Gustavo Puebla para convencerlo. “Ni bien se puso en contacto conmigo me manifestó su idea de juego, las intenciones que tenía y que era lo que pretendía de mí para que le aporte al equipo”, dijo.

Y continuó: “Coincidimos mucho en la forma y estilo, la verdad me entusiasmó mucho desde el primer momento y es por eso que estoy acá”. Además, no reparó en agradecimientos: “No puedo dejar de estar agradecido al club que me abrió las puertas, a Gustavo por la confianza desde el primer momento y a mí familia que me acompaña todos los días”.

Por otra parte, también se refirió a la tan esperada vuelta a las canchas. “Por suerte pudimos retomar con los entrenamientos en grupo. De una manera atípica, distinta por toda la situación que estamos viviendo, pero la verdad que se extrañaba mucho, levantarte a la mañana para ir a la práctica, con ese objetivo personal y grupal que te alimenta y motiva el día a día. La verdad se extrañaba demasiado”, indicó.

“Fue mucho tiempo de espera, pero entendí durante el proceso que tenía que ser paciente y flexible por toda esta situación que vivimos, de estar agradecido todos los días de tener salud y trabajo, de disfrutar todos los días al máximo a mí familia”, continuó el ex Rivadavia de Lincoln, Deportivo Roca, entre otros.

Y por último, el oriundo de El Bolsón, habló del objetivo al que apuntan desde Villa Fox: “Hoy el club tiene un gran proyecto, está muy ordenado. Estamos muy contentos de poder ser parte de ello. Todos los días nos ilusionamos en dar un paso más, para eso trabajamos tanto los jugadores como el cuerpo técnico y los dirigentes”.

“Hay un ambiente hermoso en donde se disfruta mucho el día a día. Es un grupo joven muy positivo, el cuerpo técnico nos empuja todos los días para que juntos luchemos por ese objetivo, para darnos esa gran alegría y el premio tan deseado del ascenso”, finalizó Pavez.