Por Rodrigo González Miranda... Propusimos un juego de preguntas y las chicas se fueron animando a responder. Hablamos con Macarena Latorre y nos divertimos preguntando y ella con sus respuestas.

-Macarena, cuentanos algo de vos. ¿Qué deporte haces, y en que club?

-Juego al fútbol en tres equipos, Chimuelas, Las Piyas y Belgrano. También voy a formar parte del plantel de Puerto Nuevo en AFA.

-¿Cómo haces para dividirte en tantos equipos?

- Gran pregunta. Son torneos diferentes por lo cual puedo participar sin ningún inconveniente.

-¿Que edad tienes ?

- Diecisiete

-¿Cómo aguantas sin poder jugar hoy?

-No sé como lo estoy haciendo pero lo hago, aunque trato de estar en contacto con la pelota a diario.

-¿Te animas a responder unas preguntas?

- Claro que si.

1) ¿Qué recuerdo tienes de tú primer partido?

-De todos los recuerdos lindos que se me vienen me quedo con este, un sábado 6 de octubre de 2018, debutando en Afa Primera B con Lima y marcando mi primer gol.

2) ¿Recuerdas alguna patada que diste o que te dieron?

-Unos de mis últimos partidos con Lima , una rival me dio un patadón que me dejó los tapones marcados hasta el día de hoy.

3) ¿En qué partido tuviste tu mejor actuación?

-Mi mejor actuación fue jugando contra Atlas, salvando un gol de chilena.

4) ¿Un amigo/a que te dio el deporte?

- Trae muchas amistades el fútbol, pero me quedo con mi gente esa que me hace el aguante y me empuja a seguir..

5) ¿Qué entrenador te marcó más en tu carrera?

- Maximiliano, me marcó mucho dejándome ser parte de un gran plantel masculino, teniendo yo corta edad. Él y su aguante soportando el que dirán, estoy muy agradecida, porque ahí fue donde empezó mi fútbol con hombres.

6) ¿Un virtud y un defecto?

- Mi virtud es saber valorar el esfuerzo de mis compañeras y alentarlas desde el comienzo hasta el final y defecto alguno que otro pero el que más reconozco es cuando discuto con el cuerpo técnico o alguna compañera y no pasarla a veces tan bien.

7) ¿De qué club sos hincha?

-Agradezco a mi papá por haberme echo de River Plate

8) ¿Qué cosas no harías nunca en el deporte?

-Agredir violentamente a un rival.

9) ¿La mayor alegría en el deporte?

- Aparte de la alegría mas grande que es jugarlo, juntarse a festejar los triunfos.

10) ¿Una desilusión deportiva? ¿Cuál ?

-Me desilusiona que haya gente teniendo un gran plantel y no sepa como manejarlo. La gente que piensa que todo hace bien cuando la realidad es que no sabe que hacer con tanto, mucho menos como tratar a una persona y tener que irme de un equipo y ver como alguna que otra compañera se iba por gente así.

11) ¿Te gusta cantar o bailar? ¿Lo haces bien?

-Cantar, todo lo que hago lo hago cantando, ¡he roto vidrios!. Pero si lo hago bien.

12) ¿Que tipo de música prefieres?

-Reggaeton de los viejos.

13) ¿Un ídolo o a quien admiras?

-Que a mi vida la maneje Marcelo Gallardo, mi ídolo siempre.

14)Maradona o Messi?¿Por qué?

- Messi, porque primero y principal su humildad más su personalidad.

15) Un domingo al mediodía. ¿Asado o pastas?

-Pastas son mis favoritas

16) ¿Películas, series o un libro?

-Suelo hacer ambos, pero prefiero películas.

17)¿Qué otro deporte miras?

-Hockey porque lo he jugado y me gusta

18) ¿Cómo estas atravesando la cuarentena?

-¡Sobreviviendo! Me paro en este mal momento de pandemia como en la cancha, firme y con ganas de salir jugando.

19) ¿Qué cosas te permitió mejorar este tiempo de cuarentena?

- Alguna que otra cosa pero principalmente dedicándole tiempo a mi familia y valorar la compañía de casa.

20) ¿Qué será lo primero que vas hacer en cuanto se levante la cuarentena?

-Pisarla, encarar y abrazar con intensidad a las personas que extrañé mucho.