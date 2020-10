El joven de Del Viso, Lucas Giovannetti, confirmó su viaje este 4 de octubre para sumarse a Estudiantes de Madrid por 6 temporadas. “No veo la hora de volver a entrar a una cancha de básquet”, señaló el Mago.

“Sigo entrenando mucho, me estoy preparando, pero ya necesito empezar a medirme y llegar allá para aprender”, describió su ansiedad por empezar a desandar su nuevo destino en el mundo.

El Mago de Del Viso que surgió de la cantera de Sportivo Escobar confirmó fecha de viaje a España para el 4 de octubre y así sumarse a Estudiantes de Madrid por las próximas 6 temporadas.

“Estaba esperando la fecha del viaje de una vez, con muchas ansias”, describió en charla con 5inicial el crack que ya tiene un título Sudamericano Sub 14 como goleador y figura de la Selección Argentina.

Lucas contó que se mantiene entrenando en su casa donde tiene un set de pesas y todo para realizar técnica individual. Además sale a correr o andar en bici ahora que está habilitado.

Pero en el Estu de Madrid ya comenzaron con los entrenamientos grupales y eso aumentó su ansiedad. “Eso es por lo que más ganas tengo de irme. No veo la hora de volver a entrar a una cancha de básquet”, señaló el Mago.

El Mago señaló que está en contacto con los entrenadores, el jefe de la cantera del Estu y también con los chicos que serán sus nuevos compañeros. Sin embargo allí ya no entrenan vía plataforma porque tienen clases presenciales.

“Hablé con el entrenador. Más que nada me dijo que sepa que ya era parte del grupo y que está a disposición de lo que necesite. Me contó sobre algunos aspectos que vamos a trabajar. De lo grupal no mucho porque todavía no hay juegos, ni partidos”, explicó.

Mientras que con los compañeros tuvo un Zoom del que generó muy buenas sensaciones. “Recontra bien. Me hablaron por privado la mayoría. Salió muy bien”, destacó.

Ahora que hay fecha de viaje confirmada, la familia empieza a hacer la cuenta regresiva sobre esta decisión de vida para Lucas. “Lo toman bien, tratando de caer. Todavía no nos damos cuenta del todo”, contó.

“Sabemos que es lo mejor para mí y ellos me apoyan. Veremos cómo lo llevaremos de la mejor manera posible, metiéndole para adelante”, agregó.

“Soy consciente que no es algo de todos los días. Primero que nada voy a disfrutar. Segundo, a aprender mucho, lo más que pueda. Y después a demostrar por qué me llamaron”, concluyó.

A estudiar

Lucas llegará a Madrid a poco de completar el 4º año de secundario en Argentina, pero tomó la decisión de realizarlo todo de nuevo para adaptarse mejor. “Si terminaba cuarto acá, tenía que esperar a septiembre del año que viene para empezar quinto. Me asesoraron y dijeron que era mejor hacer directamente todo cuarto”, explicó. En España están con clases semipresenciales, es decir que van algunos días y otros cursan a distancia. “Servirá para cambiar el aire un poco”, definió.

