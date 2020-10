Por Alejandro Gómez Blanco... El plantel de Los Dogos está compuesto por 35 jugadores gays y heterosexuales que buscan promover la diversidad y romper con la homofobia en el fútbol.

¿Qué pasaría si Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, múltiple campeón con el Barcelona e ídolo de multitudes, dijera públicamente que le gustan los hombres? Esa pregunta se hace en diálogo Claudio Blanco, jugador y coordinador de Los Dogos, el primer equipo de fútbol gay de Sudamérica,

“¿Cambiaría algo? ¿Va a dejar de ser Messi porque sea gay? No, va a seguir teniendo exactamente las mismas cualidades futbolísticas y las habilidades extraordinarias que tiene”, no tarda en contestarse.

Un planteo parecido había hecho ni más ni menos que el mejor jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. No ahora, ni hace 2 o 3 años, sino en 1995, cuando Daniel Pasarella, quien se desempeñaba como Director Técnico de la Selección Nacional, dijo en una entrevista con la revista El Gráfico que no convocaría a un jugador que fuese gay.

“Tiene una mentalidad de la edad de piedra, es un retrógrado. Además si alguien que es gay hace tres goles por partido, vamos a ver qué director técnico no lo cita”, opinó Diego en aquél momento sobre los testimonios de Pasarella, “no puede ser tan tajante, hay que tratar de dejar bien paradas a las personas y no meterse en sus vidas privadas"

Eran otros tiempos, era otra la historia y también era otra la forma en la que se concebía a las disidencias sexuales, a quienes no se ajustaban a la heteronorma socialmente impuesta. Hoy a 35 años de aquél cruce entre “El Kaiser” y Maradona, a pesar pesar de que se dieron importantes transformaciones en torno a la percepción social de la homosexualidad, en el ambiente del fútbol profesional sigue siendo un tema tabú.

“Es difícil que se erradique totalmente la homofobia en el fútbol. Va a pasar obviamente por la personalidad que tenga cada jugador de manifestarse abiertamente y de ser fuerte cada uno para decir ‘a mí no me importa nada y que digan lo que quieran´”, considera Claudio Blanco, uno de los futbolistas amateur que integran la plantilla de Los Dogos, el equipo que da la batalla por la inclusión y la diversidad sexual desde adentro de la cancha.

ogos nació en 1997, convirtiéndose en uno de los equipos pioneros de América Latina en promover la diversidad, la igualdad, la libertad y los derechos humanos a partir de la práctica del deporte, pero también a través de acciones sociales que fomentan la inclusión y el desarrollo de las identidades, contra todo tipo de discriminación.

Al año siguiente de su fundación, Los Dogos ya estaban participando en su primer campeonato mundial en Ámsterdam, la capital de Holanda, donde hicieron su debut internacional. A partir de aquella competición, se fueron consolidando como equipo, consiguiendo quedar entre los primeros puestos en los distintos torneos en los que participaron, pero fue recién en 2007 cuando alcanzaron su momento de mayor gloria, coronándose campeones del Mundial que se realizó en Buenos Aires.

Los campeonatos mundiales, organizados por la IGLFA (Asociación Internacional de Fútbol de Gays y Lesbianas) reúnen cada dos años a más de 20 equipos de fútbol gay de distintos países del mundo que se disputan el título. Cada 4 años se realizan también los Gay Games, que son las olimpiadas de la comunidad LGBTIQ . Además, todos los años se realizan torneos regionales internacionales.

Según Blanco, que ingresó en el equipo hace 2 años, los torneos son muy exigentes y requieren de un fuerte compromiso grupal: “Si bien Dogos es un equipo de diversidad, para divertirse, para sentirse igualitario; no somos un equipo recreativo ni una escuelita de fútbol, nosotros queremos competir y ser los mejores a donde vamos”, señala el jugador, que hizo las inferiores en el Club Atlético Chaco For Ever, donde llegó a jugar en el primer equipo con tan solo 15 años.

El plantel de Los Dogos, conformado por alrededor de 35 jugadores gays y también heterosexuales entrenaba hasta la llegada del coronavirus 2 días a la semana durante todo el con el objetivo de mantenerse a punto para las distintas competencias. Gracias a una gestión del ex presidente de Boca, Daniel Angelici, y a la predisposición del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, los jugadores del equipo lograron comenzar a entrenar en el mismo predio de Ezeiza en donde lo hace Lionel Messi con la Selección Argentina y con indumentaria oficial suministrada también por la AFA.

“De estar entrenando en Palermo o pagando una cancha en Tortuguitas, pasamos a estar en uno de los mejores lugares o el mejor lugar de Latinoamérica y uno de los 5 mejores del mundo. Estamos eternamente agradecidos”, comenta Blanco que, dentro de la cancha se desempeña como zaguero central o lateral por derecha y, fuera del césped, como abogado y secretario de la Asociación Argentina de Deportistas por la Diversidad.

Además de poner en pausa los entrenamientos, la pandemia también impidió que se realice el Mundial de Fútbol que se iba a realizar en Agosto de este año en la ciudad alemana de Düsseldorf en el que Los Dogos iban a representar a la Argentina, tratando de repetir el excelente desempeño que tuvieron en noviembre del año pasado en el Torneo Nacional por la Inclusión, que se hizo en Corrientes, donde compitieron contra cuatro equipos de Buenos Aires, uno de Córdoba y otro de la provincia anfitriona y salieron campeones.

Posiblemente, el equipo más temido por los elencos que participan de los Mundiales es el conjunto británico llamado Stonewall F.C, que es considerado uno de los conjuntos con mayor poderío y que más títulos cosecha en el fútbol gay. A diferencia del Stonewall, que cuentan con una importante entrada económica a partir de sponsors, Los Dogos deben arreglárselas sin ningún tipo de financiamiento.

“Todo lo que hacemos es a pulmón. Los entrenadores que teníamos no cobraban un sueldo, sino más bien una ayuda que nosotros íbamos recolectando de una cuota que podíamos pagar”, cuenta el defensor del equipo argentino de la diversidad, quien junto con sus compañeros invierten dinero de sus bolsillos para poder pagar los viajes a los países anfitriones de las distintas competiciones.

“A nivel organizativo nuestro objetivo más importante en el corto plazo es poder captar sponsors”, indica el coordinador de Los Dogos y agrega que “a nivel de competencia, nuestro foco estará puesto en poder participar en agosto del año que viene en unos juegos importantes que se van a realizar en Copenhague, con varios deportes, entre ellos el fútbol”.

Por su parte, Claudio Blanco también está realizando tratativas para que el Mundial de Fútbol Gay 2024 se realice nuevamente en territorio argentino, donde el equipo se hizo fuerte en 2007 y se consagró campeón. Según Blanco, “hay grandes probabilidades próximamente de que nos confirmen de que nos confirmen que se hace acá”.

Además del equipo de fútbol, Los Dogos también abarcan otros deportes como natación y tenis, disciplina en la que comenzaron a competir en 2018 en los Gay Games de París, donde obtuvieron muy buenos resultados y Fernando Martínez, campeón de fútbol en 2007, también se consagró como campeón olímpico sobre el polvo de ladrillo.