Saúl Nelle, segundo refuerzo del elenco campanense, dialogó en conferencia de prensa y dejó sus impresiones. “Estoy feliz y contento de llegar al club”, manifestó.

Luego del arribo de Nicolás Femia proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero, en las últimas horas fue el turno de Saúl Nelle. El volante, que llega desde Nueva Chicago, estampó la firma y se convirtió en el segundo refuerzo para el conjunto de Lucas Bovaglio.

En ese sentido, al momento de expresar sus sensaciones dialogó en conferencia de prensa y manifestó su alegría tras el arribo al club. “Llego con muchas ganas de seguir aprendiendo, siempre hay cosas por mejorar y corregir. En Nueva Chicago podría haber dado un poco más pero no me salieron las cosas como quería, y ahora en Dálmine vengo a sacarme el gusto amargo que me quedó el último semestre”, sostuvo.

Y admitió: “Estoy muy feliz y contento de llegar al club, quiero aportar lo mío desde el lugar que me toque. Es un torneo competitivo y todos los años se va poniendo más duro, me ha tocado estar en varios equipos y sé que a la larga si uno va de visitante y no pierde, esos puntos sirven para un futuro”.

Al momento de dejar en claro sus aspectos futbolísticos, Saúl Nelle también fue sincero y declaró: “Soy volante central y en Chicago en el último tiempo jugué de defensor central, no es mi posición y no me pude sentir cómodo, pero soy un laburante y juego donde el técnico me pida, aunque mi posición natural es como mediocampista”.

Por otro lado, el volante se refirió a su llegada al plantel del Viola. “Me encontré con un plantel joven, me recibieron de la mejor manera, todos entrenan al máximo”, expresó.

“A los chicos les puedo decir muchas cosas, y reemplazar a un capitán no será sencillo porque estaré a la vista de todos, pero las cuestiones futbolísticas las hablaré dentro de la cancha en busca de lo mejor para el equipo”, culminó.

