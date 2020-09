La directora de la escuela de patín “El Futuro en tus Pies”, Paula Cuevas, explicó que, por la cuarentena, no habilitaron la práctica de patín y tuvo que cerrar su academia. Una de sus alumnas está clasificada a los Juegos Panamericanos.

Paula Cuevas publicó en sus redes sociales que el 10 de julio envió una carta al Municipio para pedir permiso para que Morena Zapata, la patinadora clasificada a los Panamericanos, pueda entrenar. La respuesta fue negativa.

El 24 de agosto presentó un protocolo para su club pero la respuesta fue negativa porque tenía que ser un especio abierto, no cerrado (su escuela funciona en el Centro Entrerriano).

Desde entonces realizó una gran cantidad de gestiones, incluso solicitando el uso del velódromo municipal. Le respondieron que no estaba habilitado. Le sugirieron usar el Parque Urbano, pero el lugar no está preparado para este tipo de entrenamientos. “Amo representar a mi ciudad con mis patinadoras pero hoy en día me da vergüenza. Decidí cerrar la escuela hasta el año que viene. Yo se que mis 120 alumnas y familias me van a entender”, publicó.

FUENTE: ÁREA18