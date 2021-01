Por Diego Fernández https://www.soloascenso.com.ar/... A la espera de novedades respecto del futuro del plantel, Santiago Moyano hizo un repaso de la campaña de Villa Dálmine en el Torneo Transición de la Primera Nacional.

“El balance que hago, dentro de todo, es bueno. Trabajamos mucho y creo que sacando algunos errores jugamos bien, pero la falta de experiencia nos jugó en contra en algunos partidos. Pudimos hacer lo que nos pedía el técnico, jugamos con mucha intensidad”, comenzó el defensor.

Además, indicó: “Me sentía bien pero no al ciento por ciento, tuve una lesión en la pretemporada. Me rompí el ligamento colateral interno y estuve casi dos meses afuera de las canchas, y recién volví a mitad de torneo con todo iniciado. Me costó adaptarme al ritmo de juego, pero me sentí de buena manera”.

Por otro lado, en relación al trabajo del plantel del Viola, Moyano explicó: “Se había formado un lindo grupo, todos tirábamos para el mismo lado desde el lugar que nos tocaba, eso era lo bueno”.

Y cerró: “Tengo contrato hasta diciembre con el club y luego tendré que volver a Talleres de Córdoba que tengo vínculo hasta diciembre de 2023”.