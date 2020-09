Por Federico Meza https://www.soloascenso.com.ar/ ... Gustavo Puebla se refirió a su regreso a Defensores Unidos, el proyecto y la apuesta para dar el salto a la Primera Nacional. “Haremos todo para buscar el ascenso”, afirmó.

Pronto se cumplirá un mes desde que se confirmó la llegada de Gustavo Puebla a Defensores Unidos después de algunos años. El entrenador se refirió a su vuelta, el proyecto del club y su cuerpo técnico, los refuerzos y más. De hecho, contó sus sensaciones por esta oportunidad.

“Ante todo un gran agradecimiento a Dios, a la Comisión Directiva, muy contento, muy ilusionado, ya la gente sabe lo que uno quiere, y si la pelota entra o no entra, uno hará todo para buscar el ascenso. Si lo podemos lograr, bienvenido sea y vamos a festejar”, arrancó. Y siguió: “Sino nos corremos, vendrá otro y ajustará unas cositas y continúa el proyecto. Esta Comisión Directiva lo tiene muy claro y nosotros también”.

Al respecto de ello, admitió que cree que convenció a los dirigentes para inclinarse por él para volver a ser el entrenador: “Yo supongo que lo que uno dice lo hace, la credibilidad. Nosotros prometimos seis refuerzos en la primera etapa, y lo hicimos; dijimos que íbamos a potenciar a la gente de la zona, y lo hicimos; dijimos que íbamos a darle importancia a los jugadores de Inferiores, y lo hicimos; dijimos que íbamos terminar entre los seis de arriba, y lo hicimos; jugamos Copa Argentina, salimos subcampeones”.

“Perdimos la final del Reducido, pero no hay que olvidarse que cuando vinimos estaba CADU a punto de descender. No solo no descendió, sino que elevó muchísimo el promedio, fueron muchos los factores, no fue uno solo. También influye mucho la forma de jugar del equipo, la identidad que tenía, la gente fue muchísimo otra vez a la cancha. Los dirigentes creyeron mucho en este cuerpo técnico”, agregó.

Por otra parte, comparó la Primera C que dirigió hace unos años y la Primera B que agarrará ahora: “Alguna diferencia siempre hay, pero ahora dar un diagnóstico con respecto a eso es apresurado. Con el tema de la pandemia hay jugadores que cambiaron de equipo, a lo mejor los equipos contrataron jugadores de la C o D para abaratar su presupuesto”.

Y remarcó: “Lo que se dice que es que en la B, al haber jugadores mejores técnicamente, situación de gol que hay, se convierte, como que no hay tantos errores, pero es para debatirlo. Si uno vio el otro día PSG-Bayern, delanteros de nivel de PSG erraron goles increíbles. Es mi humilde punto de vista”.

Además, se expidió sobre la realidad actual de trabajos virtuales en momentos de pandemia. “A los entrenadores nos han preparado para otra cosa, el día a día, charlar, tener contacto con los jugadores, relacionarnos, estar en el vestuario, en el campo de juego y ahora tenemos que hacer todo lo contrario, todo vía virtual, por Zoom”, sostuvo el director técnico.

“Se nos complica, pero ante un problema buscamos soluciones. Nos conectamos dos veces con el plantel y dos veces con el cuerpo técnico, buscamos que no sea algo pesado. Algunos se les hace difícil poder conectarse, se corta, no tienen internet”, indicó. Y soltó: “Les pedimos que entrenen dentro de sus posibilidades en sus casas, con muchísimo cuidado. Esperando que esto se levante”.

Y por último, y sobre el rearmado del plantel, lamentó las salidas de Nicolás Ferreyra y Mateo Escobar. “Son dos sensaciones, una de alegría porque que un jugador se vaya para progresar es una gran alegría y la otra nos dejan un problemita porque hay que buscar otro jugador que no es fácil, con un presupuesto acorde al club. Estamos trabajando mucho en eso”, dijo.

En esa misma línea, Puebla contó qué es lo que están buscando para retirarse del Mercado de Pases y completar el plantel: “Estamos buscando un centrodelantero y uno por afuera, así que con la ayuda de los representantes y gente del fútbol, estoy viendo muchísimos jugadores, pero buscaremos la mejor opción para el club”.