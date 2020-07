Por Rodrigo González Miranda... Muchas veces cuando el deporte está parado por las vacaciones de verano el fútbol casi pasa al olvido y a las chicas se las deja en el olvido. Nosotros tratamos de que eso no suceda, no están jugando pero estamos con ellas para que no las olviden. El fútbol femenino es grande y más grande son las chicas que lo practican. Hablamos con Trinidad Lassaga, jugadora del club Malvicino de Zárate.

-Trini, llevamos más de 100 días de cuarentena, donde no se puede hacer deporte y mucho menos fútbol. ¿De qué manera estás llevando la parte física y mental?

-De vez en cuando,usualmente día de por medio, con mis hermanos que también jugaron al fútbol, hacemos ejercicios en casa y algún que otro trabajo con pelota con lo que podemos. Mentalmente me siento bien, dispuesta a superarme deportivamente hablando y con muchas ganas de volver a las rutinas.

-¿Dónde estás jugando actualmente y dónde te formaste futbolísticamente?

-Yo hace cuatro años que juego y empecé en Malvicino, donde sigo jugando actualmente.

-¿Qué diferencia encuentras entre esa Trini que arrancó y esta que ya tiene cuatro años de experiencia?¿En qué mejoraste y que te falta mejorar?

-Aprendí estrategia, como pararme adentro de una cancha, compañerismo y todavía me falta mucho por mejorar

-¿Qué te pide el técnico en cancha? ¿Sos de hablar con él respecto a lo que pide?

-El nos pide lo que supongo que todos los técnicos, que nos escuchemos, que seamos compañeras, que jugamos con la mente fría y el respeto entre compañeras y rivales. Siempre lo hablamos con el y mis compañeras.

-¿Sos de enojarte y gritar o sos calmada y hablar en cada falla y los árbitros?

-Me considero bastante calmada pero a veces si soy de enojarme bastante, es según el día y el partido.

-¿Crees que les puede costar este nuevo arranque, sin haber podido entrenar?

-Si creo que un poco nos va a costar pero con las ganas y la voluntad todo se supera.

-¿Te animas a un ping pong de preguntas?

-Si claro

-¿Qué recuerdo tienes de tú primer partido?

-Me acuerdo que tenía muchos nervios pero después de entrar a la cancha se me olvidó todo

-¿Un sueño?

- Poder superarme futbolísticamente y seguir disfrutando de este hermoso deporte durante muchos años más.

-¿Un amigo/a que te dio el fútbol?

-Florencia Lugo fue la que me incentivo a jugar pero tengo muy buena relación con todas somos muy compañeras fuera y dentro de la cancha.

-¿La compañera más divertida y la más seria o aburrida? Queremos nombre ja ja ja

-Florencia Lugo es la más divertida siempre con ese humor que contagia a todos y la más sería es Aldana Herrera pero eso no quita que sea divertida y buena onda.

-¿Un técnico y quien es tu ídolo o a quien admiras?

-Marcelo Gallardo

-¿Tenes novio/a esposo/a?

- Soy soltera.

-Si te digo que te doy una salida con amigos y amigas todo pago y un partido de fútbol después de la cuarentena. ¿A cuál accedes?

-El partido

-¿Qué vas hacer después que termine la cuarentena?

-Sacar a mi hija al parque y que disfrute del aire libre y volver a entrenar