Por Rodrigo González Miranda... Seguimos entrevistando a las chicas del Fútbol Femenino de la Región y esta vez estuvimos con Lorena Maciel, jugadora del Club Deportivo Mitre.

-Lorena, contanos algo de vos. ¿Dónde jugás, qué deporte haces y en que posición?.

-Soy futbolista, juego de delantera.

-Estás jugando en el club Deportivo Mitre. ¿Cómo fue tú llegada al club y desde cuando juegas?

-Hace ocho años que estoy porque juega mi hijo y yo hace dos años juego para el club.

-Están jugando en la Liga Regional. ¿Cómo ves el torneo de mayores y que equipo les complica más al enfrentarlos?

- Yo pienso que todos los equipos son difíciles pero el más complicado son Las Piyas. Ya nos enfrentamos y empatamos. Es uno de los mejores.

-Van más de 60 días de esta cuarentena interminable. ¿Cómo estás llevando este parate del deporte? ¿Estás haciendo trabajos físicos?

-Hago mucho físico y la llevo como se puede. Se extraña mucho el fútbol pero bueno...

-¿Qué haces aparte del trabajo físico, para matar el tiempo los días domingos?

- Yo trabajo hasta los domingos.

-¿Estás en contacto con el técnico y tus compañeras de plantel ¿Qué les pide el técnico en esta cuarentena?

-Sí, estoy en contacto con mis compañeras y aparte con otras compañeras de fútbol porque también juego un mixto para el Club Maipú.

-¿Cómo es ese torneo mixto que estas jugando?

-El mixto lo juegan primero un equipo de varones, después juega el equipo femenino y después otro masculino.

- La inactividad no te asusta entonces, vas a recuperar fútbol por varios equipos.

-Si, me gusta mucho el fútbol y juego donde me invitan.

- Lorena, ¿qué te pide el técnico de Mitre en cada partido que te toca entrar?

-Que juegue tranquila, que no me lastime y lo principal que sea compañera, no importa el resultado, lo principal es ser compañera con todas las jugadoras.

-¿Sos de enojarte mucho en los partidos?

-No, para nada, por eso me llevo bien con todos los equipos.

-¿Qué reflexión nos puedes hacer sobre esta pandemia que estamos pasando?

-Yo me quedo en casa, hago los trabajos físicos en casa, cuido mí vida y la de los demás. Creo que todos tenemos que cuidarnos y quedarnos en casa.