Por Rodrigo González Miranda... Mas de 100 días de cuarentena, a pesar de esto nosotros seguimos hablando con las chicas. Hablamos con Jesica Altamirano jugadora del club San Miguel de Zárate.

-Jesica, estas jugando actualmente en el club San Miguel de Zárate. ¿Que piensas de lo echo en la primera rueda del fútbol de la Liga Regional y de la experiencia del torneo de la Liga Zarateña de fútbol?

-En el de Lanxes pasamos como equipo por muchas bajas, no nos fue muy bien pero creamos un compañerismo muy lindo con las chicas, lastima que muchas hayan decidido no seguir jugando. Con respecto al de Liga nos va muy bien, hemos superado, con las nuevas chicas, las expectativas del DT.

-En lo personal.¿En que torneo te sentiste más cómoda jugando? En lo grupal, ¿En cuál se sintió más cómodo el plantel?

-En lo personal en el nuevo torneo de la Liga Zarateña y como grupo también las chicas esperaban con ansias jugar en cancha grande.

-Por esta pandemia no están entrenando. ¿De que manera estas llevando la parte física?

-Sinceramente se hace muy difícil y más cuando sos madre y con esta pandemia los chicos exigen de tú tiempo continuamente pero como vivimos en el club, hacemos fútbol en familia cuando podemos. Es la parte que mis compañeras envidian que tenga la cancha solo para mi ja ja ja ja.

-Ja ja ja. Envidia sana seguro, no dejaste la actividad entonces.¿Te ayuda para mantenerte en lo físico y en lo futbolístico?

-Si aparte todos hacemos fútbol en la familia.

-¿Ayuda mucho que tú esposo sea técnico y te de alguna indicación?

-Si incluso da una mano en unos de los torneos y las chicas están muy conformes, obvio que si me esta dirigiendo la exigencia para mi es más pero bueno, todo sea por hacer las cosas bien.

-¿Sigues siendo arquera o estás jugando en otro puesto?

-En cancha grande como arquera y en cancha chica de defensa.

-¿Cuál de las dos te sientes más cómoda?

-Como defensora.

-Jesica, te animas a unas preguntas de ping pong.

- Dale

-¿Recuerdas tú primer partido y contra quién fue?

-Contra Lima Fútbol Club en el 2015.

-¿Un equipo que siempre te costó cuando lo enfrentaste?

-Las Piyas.

-¿Recuerdas un foul que hiciste fuerte y como arquera una falla que te dolió mucho?

-No ni siquiera conozco lo que es una tarjeta amarilla. No me gusta pegar y tampoco que me peguen y como arquera en el partido contra Maipú, sentí mucha culpa del resultado.

-¿Un amigo/a que te dio el fútbol?

-Sole que juega de 10 actualmente. Hemos entablado una muy linda amistad.

-¿La compañera más divertida y la más seria?

-Maria Gómez, ella es como el payasito del grupo ja ja. La más seria es Sole, es rara la veZ que sonríe mucho.

-¿Una virtud y un defecto?

-Una virtud es que trato de hacer las cosas lo mejor posible en la cancha. Un defecto me enojan los reclamos entre compañeras.

-¿Un técnico?

-Hemos cambiado de tecnico varias veces pero si es con respecto al funcionamiento del equipo de todos estoy conforme. Con el que tenemos actualmente, se esmera mucho por enseñar lo esencial para sacar el equipo adelante.

-¿Un sueño y una desilusión?

-Que San Miguel logre uno de los primeros puestos algún día que creo no esta lejos y una desilusión fue haber escuchado criticas de la compañera que menos pensaba.

-Jesica, déjanos un mensaje para las chicas que les gusta el fútbol y todavía no se animaron a jugarlo.

- Que no hay nada que una se proponga que no pueda hacer, este es un deporte muy lindo y si hay buenos técnicos se van a dedicar a enseñarles. He visto chicas comenzar a jugar sin saberlo hacer y hoy son unas de las mejores que hay.