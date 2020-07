Por Rodrigo González Miranda... Sábado fresco con muchas situaciones en nuestra ciudad. Las chicas de Central Bs. As. se animan a contar su historia y anécdotas. Hablamos con Eliana Niz.

-Eliana, ¿dónde estas jugando y desde cuando estás en el club?.

-En Central arranqué en 2015. En el 2017 me fui un año porque no había más fútbol femenino y en el 2018 con una compañera, volvimos a pedirle a Hilda que vuelva a armar equipo y así fue hasta el día de hoy.

-¿Cómo encontraste al club en tú vuelta?

-Fue empezar de cero, éramos cuatro chicas entrenando con Hilda en el Parque Urbano, porque no conseguíamos cancha en Central hasta que sumáramos más chicas y así fuimos creciendo. A los dos meses ya podíamos entrenar en la cancha.

-¿Se armó un buen grupo y se han recuperado rápidamente?

-Al principio nos costaba, éramos pocas y siempre alguna faltaba, con decirte que hasta he atajado, nos turnábamos. Pero ahora, hace un poco menos de un año, se sumaron muchas chicas, son muy buenas compañeras y sobre todo tienen muchas ganas de salir adelante y progresar poco a poco.

-¿Cómo tomaste el torneo de la Liga Zarateña ?¿Te costó la adaptación a la cancha de 11?

-La verdad que lo tomamos muy bien, mucha responsabilidad. No estábamos acostumbradas, costó, pero era un sueño jugar en cancha de 11 y que le den más importancia al fútbol femenino.

-La cuarentena algunas le vino bien y a otras no.¿De qué manera estas llevando la parte física y mental?

- En la parte física trato de hacer gimnasia para no perder tanto el ritmo y mentalmente ya estoy bastante cansada, sobre todo porque el fútbol era mí distracción, cuando había cosas que no estaban bien lo mejor era distraerse en la cancha o viendo fútbol.

-¿Crees que les pueda costar mucho la vuelta a la actividad?

-Yo creo que va a costar bastante agarrarle ritmo al entrenamiento, porque por lo que se sabe esto viene para largo. Lo que estoy segura es las ganas que le vamos a poner a la vuelta.

-¿Qué te pide el técnico en cada partido?

- Que demos lo mejor y sobre todo que disfrutemos cada partido.

-¿Te animas a un ping pong de preguntas algo entregadoras? ja ja ja

- Ja ja ja... obvio.

-¿Recuerdas tú primer partido y cuál fue el rival?

-Si, para la Sub 17, jugamos contra Malvicino, ganamos 2-0 se me dieron los dos goles, imposible olvidarlo.

-¿Un amigo/a que te dio el fútbol?

-Felisa Martínez, empezamos juntas y seguimos así. Tanto en la cancha como afuera.

-¿Un sueño

-Que dejen de ver al fútbol femenino como algo malo. Que sea reconocido en todo el mundo igual que reconocen el masculino. Que esté la posibilidad en las escuelas, ya que cuando yo iba a las mujeres no nos permitían jugar al fútbol.

-¿La compañera más divertida y la más seria o aburrida? Queremos nombres ja ja ja

-Las más divertidas Eliana Duarte y Felisa Martínez, por cierto se extrañan los bailes en el vestuario ja ja, y la más sería Nadia Giozzi ja ja ja Es muy correcta, un poco seria, quizás por ser la mayor pero cuando entra en confianza es muy copada.

-¿Un técnico?

-Hilda Martínez

-Si te digo te regalo una salida todo pago para vos y tu novio/a o esposo/a y un partido de fútbol después de la cuarentena. ¿Qué opción tomas?

-Un partido de fútbol, ni se duda.

-¿Qué vas hacer una vez que termine la cuarentena?

-Ver amigos, familiares, encontrarme con mis alumnos y sobre todo juntarnos con el equipo para arrancar nuevamente.

-Qué mensaje le dejarías a las chicas que todavía no se animaron al fútbol pero les gusta

-Que aprovechen, que se animen. No sólo son un par de personas corriendo atrás de la pelota como muchas veces dijeron. Es mucho más que eso, te enseña muchos valores, el compartir, el trabajo en equipo, te das muchas amistades y en lo particular me desconecta del mundo por un ratito.

-Eliana,gracias por tu tiempo para con nosotros.

-Dale, muchas gracias por la nota y por seguir y compartir cosas del fútbol femenino y hacer que se extrañe un poquito menos