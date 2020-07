Por Rodrigo González Miranda... Nosotros seguimos hablando con las chicas, se dan a conocer y demostrar que saben de fútbol. Hablamos con Julieta Peralta del club Deportivo Femenino.

-Julieta, cuentanos algo de vos .¿Donde juegas y desde cuando?

- Actualmente estoy jugando para Deportivo Femenino ya hace 2 años.

-¿Qué diferencia tiene el club desde tú llegada a lo que es hoy en lo deportivo?

- El club en sí progresó mucho, como equipo creo que hay mucho más compañerismo.

-¿Qué balance haces de estos dos años en lo personal?

-Siempre rescato lo mejor de todos los clubes en los que estuve, pero en lo personal aquí, en estos dos últimos años, aprendí la mayoría de las cosas que sé.

-¿Qué mejoraste en el juego y qué te pide el técnico en cada partido?

-Lo que más aprendí fue a dar pases más seguros y a ir más firme a la hora de poner el cuerpo. Lo que más me pide el técnico en cada partido es que como capitana que hable y acomode a las chicas y en lo personal que me enfoque siempre en el partido.

-¿Sos de enojarte o tratas más de dialogar?

-Trato de dialogar lo más posible, pero cuando veo que algo no está saliendo bien me enojo mucho.

-¿Jugaste siempre en cancha de 7 o pudiste jugar en la de 11?

-También pude jugar en cancha de 11

-¿Crees que este parate les viene bien para arrancar un torneo de cero?

-Este parate ayuda a pensar en tener un buen arranque.

-¿Cómo estas llevando la parte física? ¿Estás haciendo algo?

- Últimamente no estoy haciendo mucho, pero tengo pensado arrancar con unas rutinas que me mandaron.

-Julieta ¿te animas a un ping pong de preguntas?

-Dale.

-¿Recuerdas tú partido debut y quién fue el rival?

-Sí, fue un buen partido contra Sarmiento en 2017.

-¿Un amigo/a que te dio el fútbol?

-Definitivamente el fútbol te da muchos amigos/as nuevos, pero una con la que más trato tengo es con Agustina Urich.

-¿Un sueño?

-Que Deportivo Femenino salga campeón, siempre estamos muy cerca y se nos escapa por muy poco.

-Si te dicen, te doy una salida con tu novio o esposo todo pago y un partido de fútbol después de la cuarentena. ¿Cuál elegís?

-Sin dudas el partido ja ja ja

-¿Una virtud y un defecto?

-Una virtud es que siempre trato de dar lo mejor en la cancha, un defecto que cuando algo no me sale me enojo muy fácil

-Un mensaje para las chicas que todavía no se animaron al fútbol y les gusta.

-Que se animen, es un deporte hermoso no hay que tener miedo. No hay nada que con un poco de esfuerzo no se pueda aprender, vi muchas chicas empezar de cero y hoy en día son unas de las mejores.