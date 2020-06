Por Rodrigo González Miranda... El frío no nos para, seguimos hablando con las chicas del fútbol. Fuimos a buscar alguna jugadora y nos encontramos con Ailen Bordojilo.

-Ailen. ¿Dónde estás jugando actualmente y desde cuando?

- Hola estoy jugando en San Luis hace aproximadamente unos 3 años.

-¿Llegaste de otro club o arrancaste en San Luis a jugar?

-Arranqué en San Luis a jugar.

-¿Cómo fue ese arranque? ¿Te costó o agarraste confianza rápido?

-No no me costó, agarré confianza rápido ya que estaba acostumbrada a jugar en el barrio.

-Te voy a preguntar por el torneo nocturno. Vienen haciendo un torneo regular, alternando resultados buenos y malos. ¿ Por qué crees que les cuesta hacer pie?

- Si, hicimos un torneo no tan bueno. Hemos perdidos puntos que no teníamos que haber perdido, por errores de nosotras que nos costó partidos. Tenemos que mejorar y trabajar mucho para que no vuelva a pasar. Por eso nos cuesta hacer pie en el nocturno, tenemos muchos errores y lo vamos a mejorar.

-¿Bajaron el rendimiento a lo que fue el ultimo torneo anual que se jugó en el Club San Miguel? ¿Lo vienen mejorando en el predio de Lanxes?

-La diferencia de cada torneo es que en el actual en San Miguel mejoramos muchas cosas ya que tenemos más experiencia en jugar partidos importantes lo que pasa como te dije tuvimos muchos errores que nos costo partidos y eso hace que el rendimiento sea bajo..

-¿Les costó a las jugadoras que llegaron adaptarse al equipo? ¿Crees que eso les jugó un poco en contra?

-No, las chicas se adaptaron muy bien al equipo lo que nos costo es que había días que no podíamos entrenar y algunas trabajan.

-La falta de entrenamiento siempre juega en contra. ¿ Qué les dice el técnico con respecto a este problema que tienen o tuvieron con no poder entrenar?

- La verdad que si juega muy en contra el no poder entrenar, el técnico siempre hace lo posible para que podamos entrenar las que estemos y podamos ya que sabe que sin entrenamiento no rendimos lo mismo en la cancha.

-Te llevo a la actualidad atravesamos 91 días de cuarentena. ¿Cómo estas llevando la parte física y la ansiedad de no poder jugar?

-La parte física la llevo bien siempre me hago un tiempo para entrenar dentro de casa pero son muchos días sin poder tocar una pelota y la verdad se extraña. Ojalá termine rápido todo esto y podamos volver a las canchas lo más ante posible y seguir haciendo lo que nos apasiona.

-A muchos equipos le vino bien este parate a pesar de no poder entrenar. ¿A ustedes también para poder pensar en un buen arranque y levantar el nivel en lo futbolístico?

- Si te da tiempo a pensar pero las ansias de arrancar el campeonato pueden más. Si la verdad que si hay que pensar en un buen arranque y levantar mucho el rendimiento.

-Ailen, ¿te animas a un ping pong de 3 o 4 preguntas locas?

-Si si como no.

-¿La compañera más divertida y la más seria? Se exige nombre y apellido.

-La compañera más divertida del grupo es Roxi López y la más seria Mariela Lopez

-¿El técnico que te marcó más?

-Pablo Murinigo, un capo, todo lo que sé me lo enseñó él y siempre nos bancó desde el arranque.

-¿Una amigo/a que te dio el fútbol?

-El fútbol me dio muchísimas amigas pero con la que me identifico más es con mi compañera Roxi López.

-¿Un sueño?

-Llegar a lo más alto del fútbol profesional femenino.

-¿Una patada que diste y una que hayas recibido?

- Uy dí unas cuantas ja ja ja y y he recibido muchas también, pero son roses del fútbol, ninguna con mala intención .

-Un consejo que quieras dejarles a las chicas que todavía no se animan al fútbol y les gusta

-Que se animen porque es algo muy hermoso, todo se aprende, que pueden llegar muy lejos si se lo proponen y ademas conoces personas en muy buenas y amistad para toda la vida...