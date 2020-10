Por Federico Meza https://www.soloascenso.com.ar/... Luciano Bersano, uno de los refuerzos de CADU, se refirió a su llegada y la vuelta a los entrenamientos. “Me hicieron sentir cómodo desde el primer día”, admitió el volante.

Ya desde hace 10 días, todos los clubes de la Primera B retomaron las tareas dejando atrás más de seis meses sin poder entrenar de forma presencial. Y la totalidad de los clubes, lo hizo también con algunas caras nuevas en su plantel profesional. Tal es el caso de Defensores Unidos. Uno de ellos fue Luciano Bersano, expresó sus sensaciones.

“Las mejores, siento que es un gran paso en mi carrera, en una categoría muy linda competitiva y en un gran club. CADU es un club muy grande, con aspiraciones a seguir creciendo en todo aspecto y eso genera aún más expectativas y ganas. Así que agradecido a Dios por esta oportunidad”, sostuvo el volante central.

A su vez, remarcó lo que sintió al poder entrar nuevamente al verde césped: “Felicidad y alegría de poder volver a pisar una cancha después de tanto tiempo. Fue mucho tiempo de no poder estar adentro haciendo lo que nos gusta, pero ahora hay que disfrutar que de a poco con todos los protocolos y siendo cuidadosos todo se va acomodando”.

Por otra parte, y algo de lo cotidiano que cambió la pandemia fue la bienvenida para los refuerzos de la que él junto al resto de los refuerzos, esta vez zafaron como el famoso puente. “Ahora hay que respetar ciertas cosas, no podemos compartir vestuario y entrenamos de a grupos reducidos, así que el puente no lo tuve”, dijo sobre ello.

Y el ex Douglas Haig añadió entre risas: “Te digo que hubiese preferido aguantar un par de chirlos, son cosas lindas del fútbol”. Precisamente, en continuación a ello, expuso: “Mi bienvenida fue muy tranquila, me recibieron de la mejor manera, me hicieron sentir cómodo desde el primer día”.

También sobre el grupo y cómo lo recibieron, agregó: “Me hicieron sentir muy cómodo desde el primer día, se siente y se vive un lindo ambiente. La verdad muy contento”. Y entrando en detalles sobre el plantel de CADU, soltó: “Me encontré con un grupo joven, de buena gente y muy responsable a la hora de trabajar. Con ganas de crecer tanto en lo personal y en lo grupal, pero con un muy buen grupo humano que es lo que realmente importa”.

Por último, el mediocampista de 24 años habló sobre lo que será el desarrollo del campeonato que arrancará a mediados de noviembre. “No sé cómo va a ser el armado para el torneo ni la forma de jugarlo, la verdad no estamos enterados de nada”, explicó el ex Huracán de Comodoro Rivadavia.

“Nosotros nos estamos preparando y entrenando para llegar de la mejor manera posible”, continuó en referencia sobre ello. Bersano también contó el objetivo y culminó: “El objetivo de todos es salir a jugar de igual a igual en cualquier cancha y de salir a ganar. Ir paso a paso cada partido, nuestro objetivo es luchar por el ascenso”.