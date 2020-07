Por Leonel Giralda https://www.soloascenso.com.ar/ ... La vida de Nahuel Gerez cambió por completo en las últimas semanas. Ratificado como una de las salidas en Puerto Nuevo, su realidad cambió debido a que su padre transitó la enfermedad del coronavirus y días atrás el propio futbolista también fue confirmado positivo de COVID-19.

Al momento de expresar sus sensaciones, el defensor habló con Solo Ascenso y declaró: “Me lo comunicaron en una situación difícil, tenía a mi papa internado con coronavirus y me llamó el entrenador, me informó que no iba a ser parte del plantel y justo en ese momento me importaba la salud de mi viejo, se habló cortito con el técnico. No le pedí explicaciones porque estaba con la cabeza en lo que le estaba pasando a mi padre”.

Además, recalcó: “Ahora estoy más tranquilo porque le dieron el alta, él estuvo internado pero a mí también me dio positivo y estoy aislado de mi familia, por suerte estoy en casa en una pieza cuatro por cuatro, y en todo este momento justo enganché a un amigo y me hizo un video”.

Por su parte, Nahuel Gerez también hizo hincapié en su empleo ante las complicaciones por la cuarentena y la falta de fútbol. “Estaba trabajando en una logística que enganchamos hace dos meses, tenemos una camioneta con mi viejo y con el virus que me agarró me dijeron que me recupere bien y vuelva, pero con todo lo que pasó se nos cortó todo. Voy a recuperarme y llamar para ver si me dan laburo”, sostuvo.

En otro orden de cosas y en relación a la vuelta de la actividad, el defensor añadió: “No creo que sea distinta, pero vamos a ver qué pasa, no se sabe nada todavía, espero que regrese pronto. Son momentos complicados para todos, por eso quiero agradecer a mi amigo Santiago Correa, que fuimos compañeros y me dio una mano terrible no solo a mi sino también a toda mi familia”.