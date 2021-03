No fue gracias a su goleador, pero sí apareció Ezequiel Riera para ser el héroe de Defensores Unidos en la Barranca y vencer 1-0 a Argentino de Quilmes para regresar a la cima.

No iba a ser una tarea sencilla y no lo fue para nada. Defensores Unidos tenía que ganar para no cederle terreno a Flandria en la pelea por la punta y lo hizo. Venció 1-0 a Argentino de Quilmes como visitante en un partido para el infarto.

El trámite fue parejo, aunque al Celeste le costó por momentos manejar la pelota. Poco a poco se fue animando y en los pies de Juan Ignacio Barbieri tuvo la más clara, pero Elías Gómez reaccionó rápido y le tapó su remate.

Con el descanso, el Mate fue de menor a mayor y en el complemento arrinconó al equipo de Gustavo Puebla que le costaba salir y con los cambios encontró otro aire. Precisamente, con uno de los ingresados logró romper el cero a último momento.

No fue Nicolás Toloza esta vez el héroe de CADU. Aunque sí envió el centro para que Ezequiel Riera de palomita ponga el único gol y sentenciar la victoria en la Barranca. Así, Defensores regresó al podio y comparte el liderazgo con el Canario, una vez más.

