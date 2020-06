Por Rodrigo González Miranda... Las chicas del hockey se siguen animando a las preguntas y el cuestionario. Hablamos con Anahí Yedro, jugadora del Lima FC.

- Anahi, cuéntame algo de vos. ¿Qué deporte haces, en qué club y desde cuando?

-Hago hockey hace casi 5 años en Lima FC.

-¿Cómo llegaste al club? ¿ Por qué elegiste el hockey?

-A mi me gustaba hacer fútbol de chiquita, pero siempre dejaba así con todos deportes que hacía. Hasta que mis amigas Katia, Guadalupe y Genesis se enteraron que estaban enseñando en el club de Lima FC, y me dijeron para empezar. Desde ahí cuando empecé me gusto hacer hockey.

- Si en todos los otros deporte dejabas .¿Cómo fue que en este perduraste?

-Por el buen grupo de compañeras y por el entrenador que me hicieron sentir cómoda y aprender más de este deporte que es maravilloso.

- ¿Qué edad tienes Anahí?

-18 años.

-¿ En qué categoría estás jugando hoy?

-Este año pasé a 1ra división.

-¿Llegaste a debutar o te ganó de mano la cuarentena?

-Lamentablemente me ganó de mano la cuarentena ja ja ja.

- ¿Cómo te trata esta cuarentena y como estas llevando la parte física?

-Tengo mis días de altibajos, pero no nos queda otra que respetarla por mi salud tanto como la de mi familia y en lo físico cuesta porque no es lo mismo entrenar en casa que una cancha con compañeras.

-¿Les dan ejercicios o lo haces por tu cuenta?

- No no, nuestro entrenado Juanfer nos pasó las rutinas.

-¿Te animas a responder un cuestionario?

-Si si dale.

1) ¿Que recuerdo tienes de tú primer partido?

- En mi debut con 7ma. División en Lica, anotando mi primer gol.

2) ¿Un amigo/a que te dio el deporte? Pueden ser varios.

-Mi hermano fue el primero que me incentivó en querer jugar hockey, ya que decía que era un gran deporte para comenzar.

3) ¿Qué entrenador te marcó más?

-Fue el primer entrenar que tuve, Alejandro Monti, que también fue jugador de hockey. Todo lo que se es gracias a él.

4) ¿Una virtud y un defecto?

-Virtud es cumplir con la disciplina del deporte y un defecto que soy muy impulsiva en todos los aspecto en mi vida.

5) ¿Qué cosas no harías nunca en el deporte?

- Nunca dejaría el compañerismo y ayudar al equipo de la mejor manera más allá del resultado.

6) ¿Una alegría en el deporte y una desilusión?

- La mayor alegría referencia al hockey fue conocer a la arquera de las Leonas,Belen Succi, en Lica. Una desilusión fue el año pasado en las finales, cuando teníamos todo para ganarlo pero no se nos dio.

7) ¿Un idolo/a en el deporte?

-Un gran ídolo, el jugador de River Enzo Perez.

8) ¿Qué otro deporte miras?

-El fútbol y también voley.

9) ¿Qué cosas te permitió mejorar este tiempo de cuarentena?

-Me ayudó a darme cuenta que tengo que valorar más a las personas cercanas en mi vida y seguir pensando en un futuro.

10) ¿Qué es lo primero que vas hacer cuando se levante la cuarentena?

-Juntarme con mis amigos que extraño y un buen partidito con mis compañeras