Por Rodrigo González Miranda... Seguimos charlando con las chicas, hablamos con Elizabeth Gamarra, jugadora de Lima FC .

-Elizabeth, ¿dónde estás jugando actualmente y desde cuando?.

-Va hacer un año que estoy el Lima.

-¿Cómo fue tú llegada al club?

- Mi llegada al club fue por Cristian el DT. de Lima.

-¿De qué forma encontraste al plantel y qué cambio desde tú llegada?

- La verdad es un plantel con mucho compañerismo y con mi llegada me sentí un poco rara porque yo venía de otro club, que era el clásico cuando jugaban Lima y Puerto, pensé que me iban a mirar mal pero no nada que ver. son muy buenas todas por iguales.

-¿Se sienten más aliviadas sabiendo que no van a descender, después de hacer un torneo bastante regular?

-No se si aliviadas, si no con más ganas de salir adelante como todas tenemos un sueño que es dejar a Lima arriba, lo más alto posible.

-Pensando todo en lo que estamos pasando, ¿les vino bien para cambiar de aire y volver a pensar en lo nuevo?. ¿Crees que es así, que se necesitaba un poco de aire nuevo?.

-La verdad que sí, nos vino bien para que cada una de mis compañeras y a mí también para que nos pongamos a pensar y cuando volvamos sea con la mente en el torneo y adónde queremos llegar.

-¿Por qué crees que se les complicó esta última temporada?

-Porque tuvimos muchas bajas muchas compañeras lesionadas. Eso nos jugo en contra pero con las que las que están las peleamos hasta lo último en cada partido por eso hoy llegamos adonde llegamos.

-¿Te animas a un mini ping pong de preguntas?.

-Si como no.

-¿Una amigo/a que te dio el fútbol?

- Amigas muchas como en Lima también en Puerto Nuevo.

-¿Un sueño?

-Mi sueño es poder ascender con Lima y se que lo voy a cumplir.

¿Una virtud y un defecto?

-Mi virtud es que la peleamos desde el principio hasta el final con mis compañeras y mi defecto que me enojo conmigo misma, cuando las cosas no me salen como quiero .

-¿ Un técnico?

-Eduardo, es un ejemplo lo admiro mucho.

-¿La compañera más divertida y la más seria?

-La más divertida es Yoha Ely Salo y unas pares más y la más seria la Capi Dani.

-Déjanos un mensaje para las chicas que les gusta el fútbol y todavía no se animan.

-Lo que me dijeron una vez a mi, nunca dejen pasar su sueño, siempre miren para adelante.