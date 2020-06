Por Rodrigo González Miranda... El puesto de arquero es un lugar de la cancha que siempre está en la mira, por el jugador/a contrario/a, tus compañera/os y las dos hinchadas. Un puesto en el que siempre estas en el borde del abismo porque sos el último obstáculo a superar para el festejo del otro.

Los que lo defendimos hemos sufrido más de lo que podemos festejar, he conocido del futbol masculino dos arqueros que siempre admiré, uno es Seba Godoy y el gran Tuerca Gonzalez, dos grandes arqueros y personas pero hoy te voy hablar de una persona que admiré desde el primer partido que la vi atajar, por su contextura física, me sorprendió su elasticidad, su velocidad para cortar una jugada, su viveza para leer el juego. Hablamos con Eliana Lucia Duarte, arquera y una referente del club Central Bs. As de la ciudad de Zárate.

-Eliana, ¿qué significa Central Bs. As. para vos?

-Central para mi es como mi segunda casa, encontré una familia espectacular que quiero mucho. Empecé hace un año y parecés que los conozco desde hace un montón.

-¿De qué manera llegaste al club y por quién?

-A Central llegué después de estar casi un año sin jugar por una lesión en mi tobillo y cuando ya estuve recuperada estaba buscando club para volver a empezar tranquila a entrenar y una amiga me comenta que estaba jugando en Central y que le hacían falta una arquera y un miércoles o viernes fui al club me presenté hable con Hilda y ahí empecé a entrenar.

-Hoy sos como una clase de ídola en el club. ¿Qué sentís al respecto?

-Todos me dicen eso y me pone orgullosa que me reconozcan por mi trabajo en el arco, la verdad que en cada partido dejó todo de mi, como me enseñaron de chica. Al fútbol arranqué con 10 años con el Flaco Aranda y Alejandro Urtiaga, gracias a ellos soy lo que soy y más en el arco y hoy en día defiendo los colores de Central como si fuera mi último partido.

-Te he visto atajar y admirado tus reflejos en cada jugada de peligro. ¿Qué tenes para mejorar y perfeccionar en el arco?

-¡Muchas gracias Rodrigo!. Mejoraría cosas pequeñas para mi gusto, me gusta ir mejorando cada vez más, por que a veces hay errores que no tengo que tener y se que con entrenamiento voy a ir mejorando.

-¿Qué te pide el técnico cada vez que entras a la cancha?

-Sólo me dan aliento y me dicen que confíe en mi, que yo puedo y que este tranquila. No te voy a mentir que en cada partido entró a la cancha con nervios como si fuera mi primer partido y se que atajando llevo un equipo en mis hombros y que quiero que estén contentas por cómo atajó y que ellas estén tranquilas en cada partido por que todas dejamos todo dentro de la cancha. Hilda como DT es una genia, la adoro. En cada partido que no pudo estar de sintió su ausencia por que ella te alienta y eso es lo uno necesita dentro de la cancha. Te da ese golpe de energía para seguir por más cansada que estemos, ella nos grita y nos da fuerza.

-Jugaste el torneo en cancha de 7. ¿Cómo te fue en el arco grande?

-En el torneo de cancha de 7 me fue bien, di todo de mí y mi equipo dio todo en cada partido son unas guerreras y después empezar atajar en el nocturno de Liga zarateña en cancha de 11 es otra cosa. El arco es más grande, tenes que tener más concentración pero la verdad me gusta atajar en cancha grande por que me desempeño más y me luzco un poco más por decir .

-¿Sos de gritar y ordenar mucho?. ¿Lo hiciste siempre o tuviste que aprenderlo?

-Me gusta tener el equipo ordenado dentro del campo de juego de ir gritando lo fui incorporando de a poco, sobre todo grito para que mis compañeras estén atentas. Como yo soy la última jugadora veo todo dentro del campo, las grito y obvio que cuando termina el partido les pido disculpas a ellas por mis gritos y ellas dicen que entienden porque es mi deber para que sepan las cosas que no ven.

-¿Eres la referente dentro del campo de juego?

-No, no lo siento así, siempre digo que soy una jugadora más dentro del campo de juego. Si me hacen casos en cada reto que hago pero no me siento referente.

-¿Qué esperas del fútbol?

-Ser un poco más reconocida, se que acá en Zárate me conocen como soy en la cancha, también he atajado en Gualeguaychú y allá soy reconocida por mi trabajo dentro de la cancha, muchos clubes hablan de mí y hasta se pelean, por decir así, para que juegue en sus equipos.

-Eli, te llevo al nocturno de once y al torneo de mayores de Lanxxes, ¿en cual de los dos torneos te desempeñaste mejor y porque están luchando en los dos frentes?.

-En los dos torneos me desempeñé bien por que me sentí cómoda pero me encanta jugar en cancha de once como dije antes.

-¿Qué equipo te complicó más en el torneo de 7?

-Todos los equipos del torneo son buenos y tienen su táctica para jugar, pero para mí ninguno es complicado por que confío en mi equipo y se lo que damos dentro del campo de juego.

-Primero déjame decirte que soy un admirador tuyo. Fui arquero en mis tiempos y ver como te desempeñas en un puesto que es muy complicado y no le tenes miedo en muy halagador para los que sabemos del puesto, sigue creciendo que tienes un par de años por delante.

-Gracias Rodri, es un puesto bravo y muchos no toman el coraje para pararse abajo de 3 palos y llevar el equipo al hombro. Una vez leí una frase que decía que "el portero es la columna vertebral del equipo" y me quedó grabada.

-¿Qué le dirías a las chicas que todavía no se animaron pero les gusta el fútbol?.

Que no tengan miedo y que prueben de a poco, el fútbol es un deporte de compañerismo que se animen sobre todo a eso.

-Gracias por esta nota y al querido loco Gabriel Campagnoni, que me puso en contacto con vos.

-De nada Rodri, fue un gusto hablar contigo, gracias por el reportaje. Si si, gracias a Gabi por esto por que este reportaje salió de él y se lo agradezco mucho.