Independiente recibirá en Zárate a Ciudad de Campana, en el inicio de la segunda fase. Sportivo Pilar abre con Pueblo Nuevo en La Caldera.
El fixture completo.
TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES DE BASQUET 2019/2020
Segunda fase
ZONA 1-FECHA 1:
BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ) VS SPORTING (MAR DEL PLATA).
REGATAS (SAN NICOLAS) VS RACING (OLAVARRIA).
ATENAS (LA PLATA) VS COLON (CHIVILCOY).
SARMIENTO (CORONEL SUAREZ) VS BELGRANO (SAN NICOLAS).
FECHA 2:
SARMIENTO (CORONEL SUAREZ) VS BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ).
BELGRANO (SAN NICOLAS) VS ATENAS (LA PLATA).
COLON (CHIVILCOY) VS REGATAS (SAN NICOLAS).
RACING (OLAVARRIA) VS SPORTING (MAR DEL PLATA).
FECHA 3:
BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ) VS RACING (OLAVARRIA).
SPORTING (MAR DEL PLATA) VS COLON (CHIVILCOY).
REGATAS (SAN NICOLAS) VS BELGRANO (SAN NICOLAS).
ATENAS (LA PLATA) VS SARMIENTO (CORONEL SUAREZ).
FECHA 4:
ATENAS (LA PLATA) VS BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ).
SARMIENTO (CORONEL SUAREZ) VS REGATAS (SAN NICOLAS).
BELGRANO (SAN NICOLAS) VS SPORTING (MAR DEL PLATA).
COLON (CHIVILCOY) VS RACING (OLAVARRIA).
FECHA 5:
BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ) VS COLON (CHIVILCOY).
RACING (OLAVARRIA) VS BELGRANO (SAN NICOLAS).
SPORTING (MAR DEL PLATA) VS SARMIENTO (CORONEL SUAREZ).
REGATAS (SAN NICOLAS) VS ATENAS (LA PLATA).
FECHA 6:
REGATAS (SAN NICOLAS) VS BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ).
ATENAS (LA PLATA) VS SPORTING (MAR DEL PLATA).
SARMIENTO (CORONEL SUAREZ) VS RACING (OLAVARRIA).
BELGRANO (SAN NICOLAS) VS COLON (CHIVILCOY).
FECHA 7:
BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ) VS BELGRANO (SAN NICOLAS).
COLON (CHIVILCOY) VS SARMIENTO (CORONEL SUAREZ).
RACING (OLAVARRIA) VS ATENAS (LA PLATA).
SPORTING (MAR DEL PLATA) VS REGATAS (SAN NICOLAS).
ZONA 2-FECHA 1
INDEPENDIENTE (ZÁRATE) VS CIUDAD DE CAMPANA.
INDEPENDIENTE (TANDIL) VS SOCIAL ALEJANDRO KORN.
SPORTIVO PILAR VS PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA).
PLATENSE (LA PLATA) VS COSTA SUD (TRES ARROYOS).
FECHA 2:
PLATENSE (LA PLATA) VS INDEPENDIENTE (ZÁRATE).
COSTA SUD (TRES ARROYOS) VS SPORTIVO PILAR.
PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) VS INDEPENDIENTE (TANDIL).
SOCIAL ALEJANDRO KORN VS CIUDAD DE CAMPANA.
FECHA 3:
INDEPENDIENTE (ZáRATE) VS SOCIAL ALEJANDRO KORN.
CIUDAD DE CAMPANA VS PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA).
INDEPENDIENTE (TANDIL) VS COSTA SUD (TRES ARROYOS).
SPORTIVO PILAR VS PLATENSE (LA PLATA).
FECHA 4:
SPORTIVO PILAR VS INDEPENDIENTE (ZÁRATE).
PLATENSE (LA PLATA) VS INDEPENDIENTE (TANDIL).
COSTA SUD (TRES ARROYOS) VS CIUDAD DE CAMPANA.
PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) VS SOCIAL ALEJANDRO KORN.
FECHA 5:
INDEPENDIENTE (ZÁRATE) VS PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA).
SOCIAL ALEJANDRO KORN VS COSTA SUD (TRES ARROYOS).
CIUDAD DE CAMPANA VS PLATENSE (LA PLATA).
INDEPENDIENTE (TANDIL) VS SPORTIVO PILAR.
FECHA 6:
INDEPENDIENTE (TANDIL) VS INDEPENDIENTE (ZÁRATE).
SPORTIVO PILAR VS CIUDAD DE CAMPANA.
PLATENSE (LA PLATA) VS SOCIAL ALEJANDRO KORN.
COSTA SUD (TRES ARROYOS) VS PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA).
FECHA 7:
INDEPENDIENTE (ZÁRATE) VS COSTA SUD (TRES ARROYOS).
PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) VS PLATENSE (LA PLATA).
SOCIAL ALEJANDRO KORN VS SPORTIVO PILAR.
CIUDAD DE CAMPANA VS INDEPENDIENTE (TANDIL).