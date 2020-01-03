 
 

Deporte LocalEl Provincial larga su segunda fase con un clásico regional en Zárate

Carlos Riedel3 enero, 2020

Independiente recibirá en Zárate a Ciudad de Campana, en el inicio de la segunda fase. Sportivo Pilar abre con Pueblo Nuevo en La Caldera.

El fixture completo.

TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES DE BASQUET 2019/2020

Segunda fase

ZONA 1-FECHA 1:

BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ) VS SPORTING (MAR DEL PLATA).

REGATAS (SAN NICOLAS) VS RACING (OLAVARRIA).

ATENAS (LA PLATA) VS COLON (CHIVILCOY).

SARMIENTO (CORONEL SUAREZ) VS BELGRANO (SAN NICOLAS).

FECHA 2:

SARMIENTO (CORONEL SUAREZ) VS BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ).

BELGRANO (SAN NICOLAS) VS ATENAS (LA PLATA).

COLON (CHIVILCOY) VS REGATAS (SAN NICOLAS).

RACING (OLAVARRIA) VS SPORTING (MAR DEL PLATA).

FECHA 3:

BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ) VS RACING (OLAVARRIA).

SPORTING (MAR DEL PLATA) VS COLON (CHIVILCOY).

REGATAS (SAN NICOLAS) VS BELGRANO (SAN NICOLAS).

ATENAS (LA PLATA) VS SARMIENTO (CORONEL SUAREZ).

FECHA 4:

ATENAS (LA PLATA) VS BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ).

SARMIENTO (CORONEL SUAREZ) VS REGATAS (SAN NICOLAS).

BELGRANO (SAN NICOLAS) VS SPORTING (MAR DEL PLATA).

COLON (CHIVILCOY) VS RACING (OLAVARRIA).

FECHA 5:

BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ) VS COLON (CHIVILCOY).

RACING (OLAVARRIA) VS BELGRANO (SAN NICOLAS).

SPORTING (MAR DEL PLATA) VS SARMIENTO (CORONEL SUAREZ).

REGATAS (SAN NICOLAS) VS ATENAS (LA PLATA).

FECHA 6:

REGATAS (SAN NICOLAS) VS BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ).

ATENAS (LA PLATA) VS SPORTING (MAR DEL PLATA).

SARMIENTO (CORONEL SUAREZ) VS RACING (OLAVARRIA).

BELGRANO (SAN NICOLAS) VS COLON (CHIVILCOY).

FECHA 7:

BLANCO Y NEGRO (CORONEL SUAREZ) VS BELGRANO (SAN NICOLAS).

COLON (CHIVILCOY) VS SARMIENTO (CORONEL SUAREZ).

RACING (OLAVARRIA) VS ATENAS (LA PLATA).

SPORTING (MAR DEL PLATA) VS REGATAS (SAN NICOLAS).

ZONA 2-FECHA 1

INDEPENDIENTE (ZÁRATE) VS CIUDAD DE CAMPANA.

INDEPENDIENTE (TANDIL) VS SOCIAL ALEJANDRO KORN.

SPORTIVO PILAR VS PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA).

PLATENSE (LA PLATA) VS COSTA SUD (TRES ARROYOS).

FECHA 2:

PLATENSE (LA PLATA) VS INDEPENDIENTE (ZÁRATE).

COSTA SUD (TRES ARROYOS) VS SPORTIVO PILAR.

PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) VS INDEPENDIENTE (TANDIL).

SOCIAL ALEJANDRO KORN VS CIUDAD DE CAMPANA.

FECHA 3:

INDEPENDIENTE (ZáRATE) VS SOCIAL ALEJANDRO KORN.

CIUDAD DE CAMPANA VS PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA).

INDEPENDIENTE (TANDIL) VS COSTA SUD (TRES ARROYOS).

SPORTIVO PILAR VS PLATENSE (LA PLATA).

FECHA 4:

SPORTIVO PILAR VS INDEPENDIENTE (ZÁRATE).

PLATENSE (LA PLATA) VS INDEPENDIENTE (TANDIL).

COSTA SUD (TRES ARROYOS) VS CIUDAD DE CAMPANA.

PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) VS SOCIAL ALEJANDRO KORN.

FECHA 5:

INDEPENDIENTE (ZÁRATE) VS PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA).

SOCIAL ALEJANDRO KORN VS COSTA SUD (TRES ARROYOS).

CIUDAD DE CAMPANA VS PLATENSE (LA PLATA).

INDEPENDIENTE (TANDIL) VS SPORTIVO PILAR.

FECHA 6:

INDEPENDIENTE (TANDIL) VS INDEPENDIENTE (ZÁRATE).

SPORTIVO PILAR VS CIUDAD DE CAMPANA.

PLATENSE (LA PLATA) VS SOCIAL ALEJANDRO KORN.

COSTA SUD (TRES ARROYOS) VS PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA).

FECHA 7:

INDEPENDIENTE (ZÁRATE) VS COSTA SUD (TRES ARROYOS).

PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) VS PLATENSE (LA PLATA).

SOCIAL ALEJANDRO KORN VS SPORTIVO PILAR.

CIUDAD DE CAMPANA VS INDEPENDIENTE (TANDIL).

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