Mientras todavía se espera por la vuelta a los entrenamientos, la mesa de la categoría tiene encaminado la forma en la que se continuará el torneo y se definirán los ascensos.

No son días fáciles, pero sí muy movidos y en los que se espera resolver de la mejor manera y justa posible la definición de la Primera B. Son 18 equipos los que participarán, es un hecho, pero el formato que hoy sigue en pie, cuenta con seis fases de eliminación.

La mesa de la categoría evalúa una posible forma de resolución, que es la más encaminada, y en la que solo resta si Almirante Brown (campeón del Apertura) jugará una final o tendrá su lugar asegurado en la Primera Nacional. El siguiente ejemplo, es con la Fragata en la final.

PRIMERA FASE: Participarían los equipos del 10° al 18° puesto de la tabla general divididos en tres zonas. El ganador de cada zona, se clasificará a la próxima instancia. Los perdedores quedan eliminados.

GRUPO A: San Telmo, Deportivo Armenio y Colegiales.

GRUPO B: Defensores Unidos, Argentino de Quilmes y Sacachispas.

GRUPO C: Flandria, San Miguel y Fénix.

SEGUNDA FASE: Participarán los equipos del 3° al 9° puesto de la tabla general, junto a los ganadores de la fase anterior, a partidos ida y vuelta definiendo en cancha del mejor ubicado. Cuatro clasificarán a la siguiente instancia, el mejor ubicado de los ganadores, accederá directamente a la cuarta fase. Los perdedores quedan eliminados.

GANADOR ZONA C vs. Tristán Suárez

GANADOR ZONA B vs. Villa San Carlos

GANADOR ZONA A vs. J.J. Urquiza

Talleres vs. UAI Urquiza

Acassuso vs. Los Andes

TERCERA FASE: Participarán los cuatro ganadores de la fase anterior y los partidos a disputar se resolverán debido a la ubicación en la tabla de cada uno. Serán ida y vuelta, definiendo en cancha del mejor posicionado. Los dos ganadores se clasifican a la cuarta etapa. Los perdedores quedan eliminados.

4 vs. 1

3 vs. 2

CUARTA FASE: Participarán los dos ganadores de la etapa anterior, más Comunicaciones (el mejor ubicado de la tabla general) y ganador de la Segunda Fase mejor posicionado. Serán partidos ida y vuelta, definiendo en cancha del mejor ubicado. Los perdedores quedan eliminados.

2° GANADOR DE LA TERCERA FASE vs. Comunicaciones

1° GANADOR DE LA TERCERA FASE vs. GANADOR y MEJOR UBICADO DE LA SEGUNDA FASE

QUINTA FASE: Participarán los dos ganadores de la fase anterior a partidos ida y vuelta, definiendo en cancha del mejor ubicado en la tabla. El perdedor queda eliminado.

2° GANADOR DE LA CUARTA FASE vs. 1° GANADOR DE LA CUARTA FASE

SEXTA FASE: Participarán Almirante Brown (campeón del Apertura) y el ganador de la etapa anterior a partidos de ida y vuelta definiendo en cancha de la Fragata. El que gane el cruce, ascenderá a la Primera Nacional.

GANADOR QUINTA FASE vs. Almirante Brown

Si bien hay ciertas cuestiones a resolver, cómo lo que sucederá con el perdedor de la Sexta Fase y cómo se jugará por el segundo ascenso, entre otras, a la fecha es el camino más próximo a definir la Primera B. ¿Quién ascenderá?

