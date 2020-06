Por Rodrigo González Miranda... Seguimos con nuestro Ping Pong de preguntas y respuestas con las chicas del fútbol femenino y esta vez le tocó contestar fue a Miriam Medina de Deportivo Mitre.

1) ¿Qué recuerdo tenes de tú primer partido en primera división?

-El primer partido fue un amistoso en primera con el equipo de Las Guerreras. ¡Arrancábamos como invitadas ! Fue divertido nos cruzamos con Mitre con las chicas que ahora estoy actualmente jugando. Jugamos casi en el barro día anterior había llovido y tuvimos que jugar igual .

2) ¿Cuál es el partido más recuerdas?

- El primer partido que ganamos contra Las Palmas. Era como te digo un equipo que recién empezaba y fue como si ganábamos un trofeo. Fue lindo también compartir cancha con las chicas.

3) ¿En qué partido tuviste la mejor actuación?

-Cuando jugué con el equipo de Mitre metí el primer gol gracias a mi rodete .¡Muy gracioso!

4) ¿ Una amigo/a que te dio el deporte?

-Nadie, me gusta desde muy chica y siempre fue mi idea de jugar a este deporte que tanto me encanta amo el fútbol

5) ¿Qué entrenador te marcó más en tu carrera?

-Santi y Jona, maridos de chicas que integraban las guerreras, ellos nos entrenaban todos los días. Santi nos enseñó todo lo que era táctica y Jona nos hacía todo lo que era físico . Así quedábamos también de cansadas pero todo tuvo su recompensa.

6) ¿Una virtud y un defecto?

-Siempre me esfuerzo al máximo. Me gusta aprender siempre más del deporte, presto atención a cada cosa y trato de realizarla, a mi manera pero siempre como me la han enseñado y el defecto que a veces soy de contestarle al árbitro, eso debería de cambiarlo.

7) ¿De qué club sos hincha?

- San Lorenzo es mi pasión

8) ¿Que cosa no harías nunca en el deporte?

-Pelearme con alguna rival. Tal vez trataría de solucionar las cosas de forma adecuada y no llegar a un extremo máximo, que hoy en día se ve mucho.

9)¿La mayor alegría en el deporte?

-Disfrutarlo con amigas, aparte de ser parte de mi equipo son personas que aprecio mucho y comparto la mayor parte de mis días. Hoy las extraño.

10) Una desilusión deportiva.¿Cuál?

-Que se haya separado el equipo por chismes, por el famoso lleva y trae. Quedamos varias pero algunas se han ido.

11) ¿Te gusta cantar o bailar?¿Lo haces bien?.

-Bailar si me gusta, cantar no. Lo hago mejor cuando bailo con mi marido.

12) ¿Que ritmo de música preferís?

- Cumbia de antes, siempre

13) ¿Un ídolo o a quién admiras?

-Mi ídolo es Ortigoza , ex jugador del Ciclón

14) ¿Maradona o Messi? ¿Por qué?

-Messi.. Persona humilde y familiero.

15) Un domingo al mediodía.¿ Asado o pastas?

-Pastas. Es lo que más se come en la familia.

16) ¿Películas,series o libros?

-Películas basadas en hechos reales.

17) ¿Que otro deporte te gusta mirar?

-Boxeo, me gusta ver.

18) ¿Cómo estás atravesando la cuarentena?

-Bien, pero extraño el fútbol porque lo nuestro ya era jugar todos los días entre amigas. Esto de la cuarentena es algo que no nos deja juntarnos pero lo importante es cuidar a la familia siempre y que cuando volvamos estemos todos y no falte nadie. Siempre lo decimos.

19) ¿Que cosas te permitió mejorar esta cuarentena?

-No sé si mejorar pero si estar mas con mi familia y apreciar más la vida, que a veces no le damos importancia.

20) ¿Qué será lo primero que vas hacer cuando se levante la cuarentena?

-Seguir cuidando de mi familia como vengo haciéndolo y disfrutar de las personas que hoy en día extraño mucho y amo.