Por Rodrigo González Miranda... Un día lluvioso y frío para este martes de cuarentena obligada. Nosotros seguimos trabajando. Hablamos con Daiana Barragán jugadora del club Ferroviarios Unidos de Zárate a quien también saludamos en el día de su cumpleaños.

-Daiana ante todo ¡Feliz cumpleaños!!

-¡Muchas gracias!

-Estas jugando en Ferroviarios Unidos. ¿Cuánto hace que llegaste al club y quien te acercó?

-Empecé hace unos meses gracias a mi entrenador, Mati, que me invitó.

-¿Dónde estabas jugando anteriormente y en qué torneo?

-Empecé en Las Rebeldes hace 2 años. Jugué en el nocturno y en el campeonato que se hizo en el club Lanxes y en la Liga también.

-Vienes de una actividad bastante prolongada. ¿Qué te motivó para hacer un cambio de club y de sistema de juego, sabiendo que en el Lanxes el torneo es en cancha de 7.

-Estaba muy entusiasmada por jugar en cancha de 11, fue una buena oportunidad para mi.

-¿Qué posición te sientes más cómoda en la cancha?

-De 4, ¡defensora!

-¿Qué diferencia encontraste entre Las Rebeldes y Ferroviarios en el juego? ¿En cuál te sientes más segura y cómoda?

-En Las Rebeldes aprendi mucho, fue mi primer equipo, la diferencia se notó bastante porque fue un gran cambio jugar pasar de cancha de 7 a la de 11. Estoy muy copada jugando para Ferro, tengo muy buenas compañeras y no me cambiaría de equipo.

-¿Crees que este parate las puede perjudicar en el torneo?

-No sé si nos va a perjudicar pero nos va a costar ya que entrenábamos muchísimo, estábamos agarrándo un buen ritmo y entendiéndonos con nuestras compañeras.

-¿Cómo estas llevando esta cuarentena?.¿Estas haciendo algo en lo físico?

-Muy mal ja ja.. no hago nada.. estoy muy vaga. Así que cuando arranque a hacer algo me va a recostar.

-¿Te cuesta mucho entrar en ritmo o se te hace menos complicado?

-No me gusta mucho entrenar y ponerme en ritmo pero después de esta cuarentena no sé como voy a arrancar ja ja ja.

-¿Te animas a un ping pong de preguntas?.

-Si obvio

-¿Recuerdas el primer partido y quien fue el rival?

-Creo que fue contra Maipú, muchos nervios, pero si no me equivoco nos fue bien y ganamos.

-¿Un amigo/a que te dio el fútbol?

-Me dio muchos amigos, no voy a nombrar para que nadie se ponga celoso, es un equipo muy lindo.

-¿La compañera más divertida y la más seria o aburrida?

-Las más divertidas son dos: Cami y Agata y la más seria Anto, espero que no se ofenda ja ja ja. Igual es hasta que la conoces

-Si te dicen, te doy una salida con tú novio o esposo todo pago o un partido de fútbol después de la cuarentena. ¿Cual elegís?

-¡ Un partido sin dudas!. Extraño mucho jugar.

-¿Un sueño?

-Salir campeonas y poder llegar a ser una buena futbolista.

-¿Una virtud y un defecto?

-Una virtud que me considero buena compañera y un defecto mi carácter, soy muy enojona y contestadora

-Un mensaje para las chicas que todavía no se animaron al fútbol y les gusta

-Que se animen, que es un gran deporte. Nadie nace sabiendo, todo se aprende y lo más importante que te llevás de esto son las amistades. Que no dejen de hacer lo que les guste.