El automovilismo, más precisamente el Turismo Carretera (TC), será la primera actividad deportiva oficial que regresará en el país, en medio de la pandemia de coronavirus, después de presentar un protocolo sanitario que quedó instaurado para todo el deporte motor en Argentina.

Este domingo, Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), confirmó que el próximo fin de semana, en el autódromo de Rafaela, el TC volverá a acelerar después de 180 días sin actividad.

Con la gestión de Marcos Di Palma, expiloto y actual diputado provincial, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dio el visto bueno el pasado domingo para la disputa de la tercera y cuarta fecha del calendario, el cual se interrumpió el 8 de marzo.

Si bien aún no está definido, los equipos del TC podrían ingresar el jueves a la burbuja, de no más de 350 personas, que se instalará en el predio del autódromo y no tendrá contacto con la ciudad.

La actividad comenzaría el viernes, con una tanda de entrenamientos y las clasificaciones, mientras que el sábado se desarrollarían las series y la final de la tercera fecha, y el domingo se repetiría la misma actividad para la cuarta cita del año.

Uno de los datos fuertes que se desprenden del protocolo, al que InfoGEI tuvo acceso, es que “a efectos de preservar la salud general de la población la carrera se realizará sin público presente y será televisada por el canal público”.

Asimismo, en el protocolo inicial estaba previsto que un importante números de personas pernoctarían en el autódromo en casas rodantes / motorhomes donde podría albergarse entre 1 y 2 personas (en habitaciones individuales).

Cabe recordar que la fecha prevista para el retorno de las carreras, tras ser aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación el protocolo sanitario presentado, era el pasado domingo 30 de agosto, en el circuito de La Plata. Sin embargo, las autoridades provinciales no autorizaron el desarrollo de la competencia y por ese motivo la dirigencia buscó nuevas alternativas.

