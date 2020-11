Con el 28 de noviembre como fecha de inicio, este jueves se conoció el cronograma que tendrá la segunda categoría para resolver los dos ascensos a la Liga Profesional.

El 19 de noviembre pasará a la historia como el día en que se puso en papel cómo se jugará la Primera Nacional. En el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, se sorteó el fixture para definir ambos ascensos a la Liga Profesional.

Con fecha de inicio el 28 de noviembre, y con formato ya conocido, este jueves se conoció cómo se enfrentarán. Serán dos formas de disputa: Fase 1° ascenso y Fase 2° ascenso, ambos divididos en dos zonas y con ocho equipos cada uno.

FASE 1° ASCENSO:

ZONA A: Atlanta, Estudiantes (Río Cuarto), Estudiantes, Temperley, Deportivo Morón, Ferro, Platense y Agropecuario (Carlos Casares).

Fecha 1

Estudiantes (RC) vs. Deportivo Morón

Atlanta vs. Platense

Temperley vs. Ferro

Estudiantes (BA) vs. Agropecuario

Fecha 2

Estudiantes (BA) vs. Estudiantes (RC)

Agropecuario vs. Temperley

Ferro vs. Atlanta

Platense vs. Deportivo Morón

Fecha 3

Estudiantes (RC) vs. Platense

Deportivo Morón vs. Ferro

Atlanta vs. Agropecuario

Temperley vs. Estudiantes (BA)

Fecha 4

Temperley vs. Estudiantes (RC)

Estudiantes (BA) vs. Atlanta

Agropecuario vs. Deportivo Morón

Ferro vs. Platense

Fecha 5

Estudiantes (RC) vs. Ferro

Platense vs. Agropecuario

Deportivo Morón vs. Estudiantes (BA)

Atlanta vs. Temperley

Fecha 6

Atlanta vs. Estudiantes (RC)

Temperley vs. Deportivo Morón

Estudiantes (BA) vs. Platense

Agropecuario vs. Ferro

Fecha 7

Estudiantes (RC) vs. Agropecuario

Ferro vs. Estudiantes (BA)

Platense vs. Temperley

Deportivo Morón vs. Atlanta

ZONA B: San Martín (Tucumán), Defensores de Belgrano, Sarmiento (Junín), Deportivo Riestra, Tigre, Atlético de Rafaela, Gimnasia y Esgrima (Mendoza) y Villa Dálmine.

Fecha 1

San Martín (T) vs. Tigre

Dep. Riestra vs. Atlético de Rafaela

Sarmiento (J) vs. Villa Dálmine

Def. de Belgrano vs. Gimnasia (M)

Fecha 2

Def. de Belgrano vs. San Martín (T)

Gimnasia (M) vs. Sarmiento (J)

Villa Dálmine vs. Dep. Riestra

Atlético de Rafaela vs. Tigre

Fecha 3

San Martín (T) vs. Atlético de Rafaela

Tigre vs. Villa Dálmine

Dep. Riestra vs. Gimnasia (M)

Sarmiento (J) vs. Def. de Belgrano

Fecha 4

Sarmiento (J) vs. San Martín (T)

Def. de Belgrano vs. Dep. Riestra

Gimnasia (M) vs.Tigre

Villa Dálmine vs. Atlético de Rafaela

Fecha 5

San Martín (T)vs. Villa Dálmine

Atlético de Rafaela vs. Gimnasia (M)

Tigre vs. Def. de Belgrano

Dep. Riestra vs. Sarmiento (J)

Fecha 6

Dep. Riestra vs. San Martín (T)

Sarmiento (J) vs. Tigre

Def. de Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Gimnasia (M) vs. Villa Dálmine

Fecha 7

San Martín (T) vs. Gimnasia (M)

Villa Dálmine vs. Def. de Belgrano

Atlético de Rafaela vs. Sarmiento (J)

Tigre vs. Dep. Riestra

FASE 2° ASCENSO:

ZONA A: San Martín (San Juan), Belgrano (Córdoba), Alvarado (Mar del Plata), Guillermo Brown (Puerto Madryn), Independiente Rivadavia (Mendoza), Barracas Central, Mitre (Santiago del Estero) y Nueva Chicago.

Fecha 1

Barracas Central vs. Independiente Rivadavia

Mitre vs. Belgrano

Alvarado vs. Guillermo Brown

San Martín (SJ) vs. Nueva Chicago

Fecha 2

San Martín (SJ) vs. Barracas Central

Nueva Chicago vs. Alvarado

Guillermo Brown vs. Mitre

Belgrano vs. Ind. Rivadavia

Fecha 3

Barracas Central vs. Belgrano

Ind. Rivadavia vs. Guillermo Brown

Mitre vs. Nueva Chicago

Alvarado vs. San Martín (SJ)

Fecha 4

Alvarado vs. Barracas Central

San Martín (SJ) vs. Mitre

Nueva Chicago vs. Ind. Rivadavia

Guillermo Brown vs. Belgrano

Fecha 5

Barracas Central vs. Guillermo Brown

Belgrano vs. Nueva Chicago

Ind. Rivadavia vs. San Martín (SJ)

Mitre vs. Alvarado

Fecha 6

Mitre vs. Barracas Central

Alvarado vs. Ind. Rivadavia

San Martín (SJ) vs. Belgrano

Nueva Chicago vs. Guillermo Brown

Fecha 7

Barracas Central vs. Nueva Chicago

Guillermo Brown vs. San Martín (SJ)

Belgrano vs. Alvarado

Ind. Rivadavia vs. Mitre

ZONA B: Instituto (Córdoba), Brown (Adrogué), Quilmes, Chacarita, Almagro, All Boys, Santamarina (Tandil) y Gimnasia y Esgrima (Jujuy).

Fecha 1

Almagro vs. Gimnasia (J)

Santamarina vs. Quilmes

Brown (A) vs. All Boys

Instituto vs. Chacarita

Fecha 2

Instituto vs. Almagro

Chacarita vs. Brown (A)

All Boys vs. Santamarina

Quilmes vs. Gimnasia (J)

Fecha 3

Almagro vs. Quilmes

Gimnasia (J) vs. All Boys

Santamarina vs. Chacarita

Brown (A) vs. Instituto

Fecha 4

Brown (A) vs. Almagro

Instituto vs. Santamarina

Chacarita vs. Gimnasia (J)

All Boys vs. Quilmes

Fecha 5

Almagro vs. All Boys

Quilmes vs. Chacarita

Gimnasia (J) vs. Instituto

Santamarina vs. Brown (A)

Fecha 6

Santamarina vs. Almagro

Brown (A) vs. Gimnasia (J)

Instituto vs. Quilmes

Chacarita vs. All Boys

Fecha 7

Almagro vs. Chacarita

All Boys vs. Instituto

Quilmes vs. Brown (A)

Gimnasia (J) vs. Santamarina