El Comité paralímpico argentino vive un momento de extrema tensión. La actualidad lo encuentra con un presidente en vigencia y otro que reclama el mandato con serias acusaciones hacia quien fuera su par. El asunto está en manos de la Inspección General de Justicia, que congeló las cuentas bancarias del Copar.

El deporte paralímpico argentino atraviesa una crisis sin precedentes y, si tenemos en cuenta que en el medio se encuentran los deportistas de la delegación nacional que representará al país en los Juegos Paralímpicos de Tokio, con los mismos derechos y obligaciones (pero a las claras con menos posibilidades y visibilización), la situación es aún más urgente.

El mes pasado Infocielo publicó el duro comunicado que sacó el Comité Paralímpico Argentino (Copar) donde se manifestaba el repudio hacia la iniciativa llevada adelante por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación de habilitar la vuelta a los entrenamientos de los deportistas olímpicos sin hacer referencia a los paralímpicos.

Lo curioso de aquel comunicado, que inmediatamente impactó puertas adentro del área encabezada por Matías Lammens e Inés Arrondo, es que fue firmado por el actual titular Alberto Rodríguez que aparece firmante con la aclaración “presidente a cargo”.

Desde Deportes le comunicarona este medio que el diálogo “es diario y fluido” y se develó una feroz interna que expone una crisis de la que no se toma dimensión al ser un área generalmente no visibilizada por la agenda mediática. Hoy el Copar tiene dos voces presidenciales: la del histórico atleta, el ya nombrado Beto Rodríguez y la de Oscar Dro, quien asegura que Rodríguez fue echado por sus pares de Comité acusado de llevar adelante una presidencia poco clara y de perfil autoritario.

La situación interna se hizo pública cuando, inmediatamente después del comunicado del Copar firmado por Rodríguez, apareció otro, también del Copar, con la firma de Dro como presidente y respaldado por el Secretario, Francisco Petta contradiciendo los dichos de Rodríguez y destacando que aquel primer escrito “carece de legalidad y lo desestimamos en todos sus aspectos” alineándose así a las recomendaciones y criterios establecidos por el Estado entediendo que "con buena fe se podía interpretar que no hubo tal discriminación ni ningún tipo de mala intención hacia el sector paralímpico por parte de Lammnes".

Lo que muchos no sabían es que mientras se publicaban los comunicados de un lado y del otro las cuentas del Copar estaban paralizadas por la Justicia ya que la complejidad de la situación hizo que la Inspección General de Justicia (IGJ) tenga el caliente asunto en sus manos.

En diálogo con Infocielo, Oscar Dro, que forma parte del Comité Paralímpico desde 2017, expresó que “el mandato de Rodríguez comenzó bien pero con el tiempo se fue terminando el diálogo, pasamos 10 meses sin ningún tipo de reuniones” y sumó el dato que terminó de llevar el caso a la Justicia “hubo movimientos en las cuentas que no tuvieron la intervención del tesorero, lo cual nos llevó a realizar una presentación judicial que terminó paralizando las cuentas”.

El escándalo que significa que un Comité Paralímpico diga tener dos presidentes ocurre frente a los ojos de todos y cada uno de las áreas vinculadas con el olimpismo nacional e internacional y, por decantación, del Comité Olímpico Internacional. Un conflicto que no ocupa la agenda por tratarse de paralímpicos, más allá de que en los últimos Parapanamericanos de Lima Argentina llevó la delegación más numerosa de su historia y se trajo la cosecha más grande “de visitante” con 18 oros, 24 platas y 23 bronces.

“En función de las irregularidades y arbitrariedades de Rodríguez, que no hace reuniones ni asambleas, es que decidimos reorganizar el comité ejecutivo para formalizar este descalabro” explica el profesional que trabajó toda su vida con deportistas con discapacidad y que forma parte de la Federación Internacional de Educación Física.

Profundizando sobre las críticas, la temática es de lo más variada ya que el vicepresidente de la Federación Argentina para deportistas con Parálisis Cerebral (Fadepac) subraya que “el Copar no tiene Memoria y Balance, no hay inscripción en IGJ, no hay actas” y suma que, en su mandato, Rodríguez decide “a dedo” a quien se beca y a quien no poniendo en situación de fragilidad laboral a los entrenadores y docentes que trabajan para el Copar y que acompañan el desarrollo de los deportistas que también ven en riesgo a sus becas.

¿Quién es Alberto Rodríguez y que opina de las acusaciones?

El escobarense “Beto” Rodríguez es un símbolo nacional del deporte paralímpico, su representatividad como deportista en silla de ruedas es incuestionable, ha abierto caminos para miles y tomó el mando del Copar en agosto de 2018 en una situación similar a la que se plantea ahora.

Retirado de la actividad como maratonista Rodríguez tomó las riendas luego de algunas irregularidades que se determinaron en la conducción de Domingo Latela, quien encabezaba por entonces la Federación Argentina de Deportes para Ciegos.

Consultado por Infocielo Rodríguez se mostró agradecido por la intención de clarificar, pero aclaró que va a esperar a que se expida la Justicia par dar declaraciones. El hombre que ya le dio una tercera ampliación a su denuncia contra la parte que lo objeta como presidente, es actualmente quien sigue firmando las becas de deportistas, grupos de entrenadores y los viajes de los 34 clasificados para Tokio y de quienes siguen esperando por ganarse un lugar en los juegos que desarrollarán entre el 24 de agosto al domingo 25 de septiembre de 2021.