En el estreno de su nuevo equipo, Villa Dálmine no pudo sacarle diferencia en Campana a Independiente Rivadavia de Mendoza y terminaron empatando sin goles. El Viola no tuvo volumen de juego y prácticamente no generó peligro.

La Lepra tuvo su oportunidad a los 18' del primer tiempo con un penal, pero Mauricio Sperdutti lo ejecutó desviado. Lo que viene será el próximo viernes desde las 17.10 horas, ante Rafaela como visitante.

Síntesis del partido

VILLA DALMINE (0): Emanuel Bilbao; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero; Leandro Larrea, Marcos Sánchez, Ataliva Schweizer, Facundo Rizzi; Cristian Ojeda; y Sergio Sosa.

DT: Felipe De La Riva.

CAMBIOS: 8' ST Juan Cruz Fanzoni x Sosa y 22' ST Germán Díaz x Sánchez.

SUPLENTES: Lucas Bruera, Agustín Stancato, Franco Flores, Laureano Tello, Tomás Garro, Franco Costantino y Stefano Zarantonello.

AMONESTADO: Romero.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (0): Damián Cebreiro; Carlos Araujo, Alejandro Rébola, Paolo Impini, Luciano Sánchez; Mauricio Sperdutti, Félix Banega, Sebastián Navarro, Ramiro Maldonado; Daniel Imperiale y Gonzalo Vivanco.

DT: Gabriel Gómez.

CAMBIOS: 8' ST Sebastián Mayorga x Sperdutti; 21' ST Ignacio Irañeta x Maldonado; 21' ST Lucas Fernández x Vivanco; 40' ST Matías Quiroga x Imperiale y 40' ST Diego Cardozo x Banega.

SUPLENTES: Emanuel Cirrincione, Leonel Ferroni y Facundo Fabello.

AMONESTADOS: Sánchez, Impini, Navarro, Mayorga y Maldonado.

ÁRBITRO: Sebastián Zunino

ASISTENTES: Nicolás Bravo y Christian Martínez Cuenca

(Gentileza La Web del Viola)