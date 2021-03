El último viernes el conjunto de Zárate Basket perdió como local 80-78 contra Unión de Mar del Plata, siendo esa derrota la primera del Torneo Federal. El alero zarateño Damián Pineda, analizó lo sucedido en un encuentro muy cerrado que se definió sobre el final.

Luego de un debut alentador con tres victorias de manera consecutiva, los zarateños se quedaron con el sabor amargo de perder su primer encuentro. Este cotejo fue en casa y la derrota llegó sobre los últimos segundos. “Da bronca como se perdió el partido, pero si bien no le quito méritos al rival nosotros cometimos muchos errores, sobre todo en el segundo tiempo. Cuando estuvimos sin nuestros jugadores internos nos comimos varios goles de los externos, quedando además con un equipo más bajo. Ahí ellos encontraron su juego”, señaló Damián Pineda, quién sobre lo sucedido en la jugada final en la que Unión de Mar del Plata logró encestar para festejar dijo: “La última bola fue mala suerte, porque Lucas (por Andujar) lo defendió muy bien, pero esto es así, a veces la pelota entra y otras no. Después tuvimos la última bola nosotros que si Maxi (por Ríos) la metía los que festejábamos éramos nosotros”.

Teniendo en cuenta como fue el desenlace del partido, algunos podrían decir que fue por errores de Zárate Basket mientras que otros lo adjudicarían a virtudes de Unión. Respecto a este tema el alero de 32 años manifestó que fue: “Un poco de las dos cosas. Igual Unión planteó un juego muy bueno mientras que nosotros no estuvimos muy efectivos. Yo tire muchos lanzamientos que no entraron, pero más allá que no me estoy encontrando eso no es excusa. Hoy no entró la pelota y nos tocó perder”. Por otro lado Pineda es consciente que el equipo todavía debe amoldarse más y por tal motivo agregó: “Todavía estamos en una etapa en construcción, ya que nos armamos hace poco. Personalmente yo estoy conforme porque este equipo no está ni a la mitad de lo que puede dar y actualmente tenemos un registro positivo de 3-1. Los partidos se pueden ganar como también perder, esto es largo y hay que seguir”.

Durante el partido los zarateños tuvieron una baja efectividad de tiples (el 21%) ya que convirtieron 6 tiros de los 28 ejecutados y sobre ese aspecto del juego el ex jugador de Sarmiento de Resistencia sentenció: “Sin dudas. Durante el primer tiempo solamente habíamos encestado dos tiros. Algunos lanzamientos fueron bien tomados y en otros nos apresuramos a tirar. Lo que está claro es que debemos hacer borrón y cuenta nueva ya que tendremos revancha la próxima fecha”.

Ahora Zárate Basket tendrá que enfrentarse como visitante a Presidente Derqui y pensando en ese compromiso el propio Pineda señaló: “Será otro partido durísimo porque ya conocemos como es esa cancha. Está claro que no debemos relajarnos y tenemos que seguir entrenando duro porque de esa manera los resultados van a llegar”.

Fuente: Prensa Zárate Basket.

