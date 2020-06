Por Rodrigo González Miranda... Parece que las chicas de Ferroviarios, se animan a las preguntas. No sé achican a nada. Hablamos con Daiana Garcia.

-Daiana, cuentanos de vos. ¿Donde juegas y desde cuando?

-Actualmente juego para Ferroviarios desde hace un tiempo, creo que juego a la pelota desde que camino. Empecé con los chicos del barrio, conocí al "Flaco" Aranda, cuando recién se conocía el fútbol de mujeres. Cuando apenas empezaba la Liga Regional estuve en el equipo de Las Star, en el Club Mitre y ahora juego en la Liga Zarateňa de 11 con Ferroviarios.

-Un pasado futbolístico con el flaco Aránda. ¿Qué recuerdo tienes de él?

-Fueron pocos pero me encantaba con el profesionalismo que te trataba. Te hablaba con una calidad que entendías el valor que tenía la pelota y el compañerismo en la cancha.

-¿Que diferencias encontraste con otros técnicos?

-No te trataba como una mujer, para él eras un chico más, siempre con el mayor de los respeto. Si no sabías jugar con él salías jugando.

-Me decías que juegas en Ferroviarios. ¿Qué piensas de la campaña que están haciendo en el nocturno?

-Íbamos bastante bien ya que la mayoría nunca habían jugado en cancha de 11 e hicimos muy buenos partidos.

-¿Qué partido las complicó más?

-Con muchas ansias esperábamos el partido contra Belgrano. Creíamos que iba a ser complicado pero la peleamos hasta lo último hicimos un muy buen partido.

-¿Juegas en una sola posición o eres polifuncional?

-Polifuncional, me adapto rápido al puesto.

-¿Cómo estas atravesando esta cuarentena y cómo estas llevando la parte física?

-La cuarentena la paso bastante bien tengo mucho en que entretenerme ya que tengo cinco niños y en lo físico estamos complicados ya que soy media vaga para hacer deporte en casa.

-Con los cinco niños tienes un buen ejercicio físico y agotador.

-Si bastante, no hay mucho tiempo para descansar entre la tarea de uno y de otro llegas agotada.

-¿Te animas a un ping pong de preguntas?.

-Si si claro.

-¿Qué recuerdos tienes de tú debut?

-Recuerdo que la primera ves que jugué me sentía como si entrara a un partido de las grandes Ligas- Era como un sueňo que se hacia realidad, ya que para las chicas no nos daban muchas posibilidades de poder crecer.

-¿Te acuerdas de tú mejor socia en el campo?¿Quién fue?

-Mi mejor compañera de campo fue Lorena Maciel, con quien jugué mucho tiempo y teníamos una gran arquera como era la "Chacha" Chacon.

-¿La patada más dura que recibiste y la que diste?

-Recibí muchas pero nunca llegué a sentir dolor, siempre me han querido dar a la pierna pero no alcanzaban y nunca golpee a nadie pero en un pequeño accidente con una compañera del mismo equipo, me tuvieron que dar 3 puntos en la cabeza .

-¿Un amigo/a que te dio el fútbol?

-Mi mejores son Agustina Pattini y Miriam Medina, mis compas del fútbol 5.

-¿Un técnico?-

-Con quien estuve mucho tiempo y compartí más cosas fue con Hernán Villarreal.

-¿Qué rival siempre te complicó más?

-En Liga Regional siempre fue Sueño Azul y en Liga Zarateňa no sé porque solo jugamos algunos partidos, pero complicado era Belgrano.

-¿La compañera más divertida y la más seria o aburrida?

-La más divertida era yo, me gusta hacer reír a mis compañeras siempre sacaba cada palabra que se les terminaba pegando a ellas. La seria era Luján, a veces hasta cuando jugabamos.

-Daiana, que le dirías a las chicas que todavía no se animaron al fútbol, pero les gusta y dudan.

-Les diría que se animen, que hoy en día aparte de divertirse mucho haciendo un deporte lindo como es el fútbol, hay muchas más posibilidades de llegar a ser jugadoras profesionales y sería lindo aprovechar esta oportunidad que nos da el deporte.