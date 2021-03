El elenco de Campana, que empató en el debut del torneo, visitará este viernes a Atlético Rafaela en busca de una alegría. Felipe De La Riva no confirmó los once.

Luego de conseguir un punto en su estreno como local en el campeonato, Villa Dálmine trabajó duro a lo largo de la semana con la premisa de obtener la primera alegría del torneo cuando visite este viernes a Atlético Rafaela. El rival de turno, dirigido por Walter Otta, viene de caer por 4-2 ante San Martín de San Juan.

El compromiso ante la Crema, correspondiente a la segunda jornada del Torneo de la Primera Nacional, dará inicio a las 17.10 y contará con el arbitraje de Andrés Gariano.

Para este encuentro Felipe De La Riva no confirmó los once que saldrán desde el inicio pero habría dos variantes: Franco Flores por Maximiliano Polacchi y Laureano Tello en lugar de Cristian Ojeda, que no se encuentra en óptimas condiciones desde lo físico.

En definitiva, el Viola formaría con: Emanuel Bilbao; Franco Flores, Santiago Moyano, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero; Laureano Tello, Leandro Larrea, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez, Facundo Rizzi; y Sergio Sosa.