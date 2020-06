Por Rodrigo González Miranda... Las chicas se siguen animando a las preguntas y hasta se sorprenden algunas. Hablamos con Catalina Rodriguez Coelho, remera del Club Náutico Zárate.

-Cata, cuentame algo de vos. ¿Qué deporte haces, en que club y cuanto hace?

-Hago remo en el Club Náutico Zárate. Entreno continuamente hace un año pero antes lo practicaba recreativamente y también en la colonia del club.

-¿Qué diferencia encontraste entre hacerlo recreativamente y estar haciéndolo para competir?

-Cuando lo hacia recreativamente no me lo tomaba en serio, lo tenía como algo para despejarme, un pasatiempo. Me di cuenta que me gustaba mucho y quise empezar para competir, entrenar todos los días y ponerme objetivos. La diferencia que más noté fue mi forma de entrenar y como tenía que manejarme con los tiempos entre tiempo libre, colegio y remo.

-¿Ya corriste regatas por campeonato?

-Sí, ya corrí un Campeonato argentino en 8+ que fue muy linda experiencia y el 4 menor, aunque no lo pudimos correr porque no teníamos contra. En el año corrí regatas promocionales, la regata de Zárate, que obtuvimos buenos resultados, y tuve mi primera regata oficial

-¿Te animas a un cuestionario?

-¡Dale, si!

1) ¿Qué recuerdo tienes de tú primera regata?

-Me acuerdo de los nervios que tenía y del apoyo de mis compañeros y entrenador. Al ser mi primera regata no me tenía fe y tampoco sabía como iba a salir todo. Al final tuve muy buenos resultados y me motivó mucho para seguir entrenando. Corrí doble con una amiga muy cercana y logramos el primer puesto, estuvimos muy emocionadas y hasta el día de hoy lo seguimos estando, nos daba mucha ilusión compartir una regata juntas, eso nunca me lo voy a olvidar.

2) ¿Cuál es la regata que más recuerdas?

-La regata de Zárate. Estábamos todos los del club, todos los padres y entrenadores, pudo ir parte de mi familia que nunca me había visto haciendo remo y fue muy emocionante, además de los resultados y lo bien que fueron los botes en los que corrí.

3) ¿En qué regata tuviste tú mejor actuación?

-En mi primera regata que competí Sub16 y libre en parsito y doble Sub16. Pude ganar las tres y fue una gran motivación. Me emocionó mucho. También la regata de Zárate, competimos en 8+ y cuádruple Sub23 y logramos el primer puesto, aunque no estábamos en el programa. Corrí single menor y logré quedar tercera; en doble menor quedamos segundas. Después de esa regata fue cuando le puse todas las ganas al deporte.

4) ¿Un amigo/a que te dio el deporte?

-Me dio muchísimos amigos tanto en mi club como en otros lugares, pero si tengo que decir una es Matilde, de mi mismo club. Somos inseparables y compartimos botes juntas.

5)¿Qué entrenador te marcó mas en tú carrera?

-Rocío Galop, porque gracias a ella conocí el remo y empecé. También mi entrenador actual, Mariano Sosa, que es quien está desde el principio y me hizo conocer todo lo que sé hasta ahora.

6) ¿Una virtud y un defecto?

-Una virtud es que no soy de tirarme abajo fácil y trato de ser lo mas positiva posible. Un defecto es que cuando me va mal en algo que me tenía mucha fe, me pongo mal muy rápido y me cuesta mucho superarlo.

7) ¿De qué club sos hincha?

-De el Ancla

8) ¿Qué cosas no harías nunca en el deporte?

-Descuidar los botes y remoergómetros porque salen carísimos, además de todos lo que tenemos en el galpón.

9) ¿La mayor alegría en el deporte?

-Cuando tengo un buen entrenamiento y logro algo que quería. La mayor alegría que tuve hasta ahora fue cuando pude entrar en el programa de Dakar 2022. Nunca me hubiera imaginado estar rumbo a un juego olímpico.

10) ¿Una desilusión deportiva? ¿Cuál?

-El selectivo que tuve en marzo. Tuve mi viaje de 15 en febrero y perdí muchísimo mi rendimiento, no tuve tiempo de prepararme bien y los resultados me decepcionaron aunque al final fue muy linda la experiencia.

11) ¿Te gusta cantar o bailar? ¿Lo haces bien?

-Me gusta mucho cantar aunque lo hago muy mal, pero se me da bien el baile porque antes de hacer remo hice 5 años de baile.

12) ¿Qué ritmo de música prefieres?

-El reggaetón y pop, aunque me gustan todos

13) ¿Un ídolo o a quien admiras?

-Eve Silvestro. La veo siempre en el club y desde chica rema y sumó un montón de logros hasta ahora, además de que es una persona súper buena.

14) ¿Tienes novio o amigo muy cercano?

-Novio no tengo pero tengo amigos muy cercanos, uno es Stanis Moreira que rema en el club. Me hice muy cercana a él.

15) Un domingo al mediodía ¿Asado o pastas?

-No soy fan del asado, prefiero mil veces la pasta como ravioles, ñoquis o canelones.

16) ¿Películas, Netflix o libro?

-Series en Netflix

17) ¿Qué otro deporte te gusta mirar además del que practicas?

-Me gusta la gimnasia artística y la escalada deportiva.

18) ¿Cómo estás atravesando la cuarentena?

-Es muy difícil. Ya tomé una rutina entre el deporte y el colegio, pero sigo entrenando en casa y haciendo las tareas que me mandan, aunque tengo más tiempo libre de lo normal así que aprovecho a dormir o ver series.

19) ¿Qué cosas te permitió mejorar este tiempo de cuarentena?

-La pastelería, es algo que siempre me gusto y con todo esto puedo hacer muchas cosas y practicar.

20) ¿Que será lo primero que harás cuando se levante la cuarentena?

-Ir al club, agarrar un bote y salir a remar, es lo que mas extraño.