Por Rodrigo González Miranda... Un día más de esta bendita cuarentena por el Covid-19 del que hay que cuidarse y cuidar a los demás. Eso no nos permite hacer entrevistas personalmente, pero no impide que las hagamos. Nosotros igual seguimos acompañando a las chicas.

Hablamos con Carolina Galeano, futbolista de la Liga Pink de Campana.

- Carolina, sos futbolista como muchas chicas. ¿Cómo y porque llegó ese amor por el fútbol?

-Bueno a decir verdad en mi familia siempre estuvo muy presente el tema fútbol. Cuando era chica me iba con mi hermano y amigos a jugar a una canchita del barrio así que digamos que empezó ahí, pero no duró mucho, hice otro deporte luego y recién el amor por el fútbol empezó allá por el año 2015 cuando me invitó una prima mucho más chica que yo, ella luego dejó y yo seguí, hasta el día de hoy.

-¿En qué clubes jugaste? ¿Estás en alguno actualmente?

-Mis comienzos fueron en Ferro, luego con las mismas compañeras y DT. pasamos por Cadu, estuve jugando un tiempo Futsal en Independiente de Avellaneda y paralelamente jugaba en Campana con un grupo de chicas que tenían un equipo llamado Plan B, que hoy obviamente soy reparte. Actualmente juego con Desertoras en Pink y prácticamente el mismo equipo pero distinto nombre "Dame 5" los martes jugábamos nocturno antes de la cuarentena.

-Cuéntame algo de tú experiencia en el equipo de de Avellaneda?

-Allá estaba jugando una amiga y me avisó que había una prueba, que vaya. Así que hablé con mi papá que siempre me banca en todas, me llevó y bueno muchos nervios éramos muchas pero me fue bien. Luego empecé a ir una vez por semana a entrenar, no podía ir más días porque trabajaba, estudiaba en ese momento, era muy complicado. Pero bueno llegué con la liga BAFI ya empezada, jugué varios partidos, salimos campeonas con la primera y fuimos a dar la vuelta a la cancha de independiente. Fue una experiencia realmente hermosa ir a la cancha. a pesar que soy fanática de Boca, desde luego que me encantaría volver a repetir esos momentos pero bueno, se complica con el trabajo. Aprendí muchas cosas técnicas y eso estuvo buenísimo.

-¿Sabias que que hay dos ligas de fútbol femenino en Zárate?

-Estaba al tanto de la liga que se juega los domingos y sé que ahora comenzaron con los partidos en cancha de 11, pero no tuve la suerte de ir todavía a mirar.

-¿Te animas a un ping pong de preguntas?

- Si, por supuesto

1) ¿Qué recuerdo tienes de tú debut y de todos los partidos jugados, cuál es el que más recuerdas?

-Estuvo muy lindo el debut me acuerdo que habíamos ganado, teníamos un equipo bárbaro, las chicas eran/son todas muy buenas y disfrutábamos muchísimo jugar juntas. El partido que más recuerdo fue uno que jugamos en Pink teníamos que ganar si o si y estábamos jugando contra uno de los mejores equipo que había, dejamos todo, era cosa de que nos hacían un gol, hacíamos gol nosotras, terminamos ganando de casualidad. Me acuerdo de este partido porque justo hice un gol de casualidad que sacó la arquera y me dio cerca del pecho y entro... de rebote digamos ja ja . Pero nada, recuerdo miles de partidos. También una final que perdimos, pero enfrentamos a un rival con todas las letras era un partido para que la gente se siente y disfrute de buen fútbol.

2) ¿Un amigo/a que te dio el fútbol o el deporte? Pueden ser varios

-Tengo varios... Esteban y su mujer Sole, mis primeros DT, Lula que es mi mejor amiga, Analía, TODO PLAN B . Las chicas de Desertoras que son unas genias.

3) ¿Qué técnico te marcó más?

- Esteban, sin dudas. Es mi primer DT.

4) ¿Una virtud y un defecto?

-Una virtud podría ser que siempre espero más de mi, soy bastante exigente y eso en lo futbolístico vale. Un defecto puede ser que por ahí me enojo en pleno partido y me nublo.

5) ¿Qué cosas no harías nunca en el deporte?

-Trampa, pegarle a alguien de mala leche. Jamás.

6) ¿La mayor alegría en el fútbol?

-Salir campeona con Plan B en un torneo de 5 en Escobar.

7) ¿Un ídolo o a quien admiras?

- Sin dudas Riquelme.

8) ¿Qué otro deporte miras además del que practicas?

-Handball, tenis.

9) ¿Qué te permitió mejorar este tiempo de cuarentena?

-El valor de las personas, de la familia, de los amigos. A veces uno vive a mil todo el día y no conecta con los detalles de tener a las personas que uno quiere siempre cerca. Pero creo que esta cuarentena sirvió para eso, para valorar más a las personas que uno quiere.

10) ¿Que será lo primero que vas hacer cuando se levante la cuarentena?

- Comer un rico asado o pastas en lo de mi abuela con toda mi familia, como lo hacíamos cada domingo antes de la cuarentena. Luego ir a jugar al fútbol y tercer tiempo.

-La última, en modo curioso. Cuando pedí tu contacto, hubo una persona que te vendió muy bien y dijo que te iba a llamar para cobrarte la comisión. ¿Recibiste ese llamado?.

- Ja ja ja ja ja me escribió por what's, en breve hago transferencia.... Ja ja ja ja