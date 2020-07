Por Rodrigo González Miranda... Las chicas de Ferroviarios Unidos de Zárate siguen dando que hablar. Estuvimos con Antonela Vera.

-Anto, cuentame algo de vos. ¿Donde juegas y desde cuando?

-Arranque jugando a los 15 años y a los 18 tuve que dejar porque me lesione la rodilla y volví un año con Las Rebeldes, pero actualmente estoy jugando para Ferroviarios.

-¿Fue una lesión grave ?

-Si fue grave estuve mucho tiempo sin poder caminar, me había roto los ligamentos

-¿Te costó volver a la actividad después de la lesión?

- Me costó mucho volver por miedo a lastimarme. Peor de lo que tengo la rodilla sufro demasiado jugar o entrenar porque no estoy operada.

-¿Cómo fue tú llegada a Ferroviarios?

-Porque conozco al entrenador y me ofrecieron jugar y empecé a entrenar junto a mi hermana.

-¿Con qué plantel te encontraste y que te pidió el técnico?

- Encontré un plantel muy bueno que me recibió muy bien.

-¿Te costó adaptarte al juego de cancha de 11, viniendo de jugar en la de 7?

-No me costó mucho si no era lo mismo pero me gustó jugar en cancha de 11.

-¿De qué manera estás pasando la cuarentena, como llevas la parte física y mental?

-Lo primero me costaba mucho pero ahora no .Si hago un poco de físico en casa.

-¿Te animas a un ping pong de preguntas?

-Si

-¿Recuerdas tú primer partido y quién fue el rival?

-Oficial el primer partido fue en Los Querubines, se jugaba un relámpago, no me acuerdo quien era el rival porque en ese tiempo no había equipos de fútbol oficiales, no era como es hoy en día el fútbol femenino.

-¿Un amigo/a que te dio el fútbol?

-Conocí muchas personas en todo este tiempo con las que compartí muchas cosas y amigas de fútbol son Agus, Luján y Jenny.

-¿Un sueño?

-Un sueño no, es disfrutarlo a full cada momento.

-¿Una virtud y un defecto?

-Cuando las cosas no me salen como quiero me enfado mucho conmigo misma.

-Si te digo. Te doy una salida con tu novio/a o esposa/o todo gratis y un partido de fútbol, todo gratis después de la cuarentena. ¿Cuál elegís?

- Y el fútbol y después la salida.

-¿La compañera más divertida y la más seria o aburrida?

-Las más divertidas es Agata y Camí y bueno, todas dijeron que yo era la más seria.

-¿Un técnico?

-Matías Sánchez es una persona que siempre me tuvo confianza. En el momento que no quería jugar más él me apoyó.

-¿Que mensaje le dejarías a las chicas que todavía no se animaron al fútbol pero les gusta?.

-Que se animen, es un deportes muy lindo en dónde conoces gente muy linda.