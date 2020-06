Por Rodrigo González Miranda... Las chicas del fútbol se siguen animando a las entrevistas. Hablamos con Evelyn Marilú, jugadora del club Ferroviarios Unidos de Zárate.

-Evelyn, estas jugando en Ferroviarios Unidos de Zárate. ¿Desde cuando estas en el club y cómo fue tu llegada?

-Si, empecé este año a jugar para Ferro. Mi llegada fue gracias a Matías.

-¿Venías de jugar en otro club o arrancaste de cero en Ferroviarios?

-Mi comienzo fue en Central hace 5 años, jugué un tiempito en Sarmiento, después dejé un año por una operación y volví para El Cambio y ahora con Ferro.

-¿Cuál fue la causa de tú operación? ¿Y cómo estás hoy ?

-Me tuvieron que operar de escoliosis y a causa de la gran operación tuve que dejar un año toda actividad física, fue lo peor, pero hoy estoy super bien. Me acuerdo que ni bien me dieron el alta no falté a ningún partido ja ja... Me anotaba en todos los torneos y con amigos también jugábamos.

-¿La ansiedad te jugó en contra en algún momento?

-Por ahí al principio si, por que pensaba que ni iba a volver a jugar pero lo que me tranquilizaba era que cada vez que iba a los controles me decían que estaba recuperándome.

-¿Cómo calificas la campaña que vienen haciendo en el nocturno de la Liga Zarateña?

-Por ser la primera vez en cancha de 11 creo que estamos bien porque estamos en mitad de tabla, no veníamos tan mal, estamos en una linda campaña por ser la primera vez que el equipo juega cancha grande y no todas nos terminamos de conocer por que es un equipo nuevo.

-¿Crees que este parate las puede complicar cuando vuelva la actividad?

-Por ahí un poco estamos quedadas con el tema físico, espero que no nos juegue tanto en contra, lo bueno que tenemos es que al entrar en la cancha siempre tenemos una muy linda charla de aliento que eso nos hace entrar motivadas siempre.

-¿En lo físico, cómo haces para que no te vaya a costar tanto la vuelta?

-Empecé hace poco en mi casa a hacer actividad física, porque por lo visto esto todavía no se termina y para volver a empezar de 0 va a costar muchísimo más entonces me puse las pilas por así decirlo ja ja.

-Te animas a un ping pong de preguntas divertidas.

- ¡Obvio!

-¿Recuerdas el partido de tú debut?

-Si algo me acuerdo, estaba muy nerviosa por cierto.

-¿La patada más fuerte que diste y la que recibiste?

-Que yo hice no lo recuerdo, perdón si a alguna le pegué por las dudas ja ja... pero la patada más fuerte que me dieron fue una en el tobillo es la que más recuerdo por que me dolía para caminar.

-¿Una anécdota del plantel?

-El plantel que tenemos ahora es hermoso nos divertimos mucho y por lo menos yo estoy aprendiendo mucho más con cada palabra de aliento que nos trasmiten. anécdotas tengo muchísimas tanto divertidas como tristes.

-¿Una amigo/a que te dio el fútbol?

-Lo bueno del fútbol es que te da muchísimos amigas y compañeras, son todos importantes pero la que más recuerdo siempre es a Omaira Medina, ella además de ser una muy buena persona me ayudó a tenerme más confianza.

-¿La compañera más divertida y la más seria?

-La más divertidas para mi son, Ale, Mily fredes y Pri Ferrutti y la más sería sería Anto Vera

-¿Un defecto y una virtud?

-Mi defecto es enojarme conmigo misma cuando algo no me sale y soy bastante sensible también ja ja. Y mi virtud es que soy buena compañera y cuando ingresa gente nueva al plantel me gusta incluirla para que se sienta cómoda, como a mi me gustaría que me hagan si empiezo en otro equipo.

-¿Un técnico?

-Hilada Martinez quien fue con quien arranque y Matias Sanchez unos genios.

-Qué mensaje le dejarías a las chicas que todavía no se animaron al fútbol y les gusta

- Lo que le digo siempre a las chicas que conozco y todavía no se animan, el fútbol es hermoso te deja muchas personas, muchas anécdotas lindas y te hace olvidar de todo lo malo que te puede estar pasando es mágico.