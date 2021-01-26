TE VOY A DAR LAS HERRAMIENTAS PARA QUE CONSTRUYAS UNA IMAGEN Y PODER DESARROLLAR TU PERSPECTIVA
COMPONER UNA FOTOGRAFÍA ES ARMONIZAR LOS ELEMENTOS DENTRO DE ELLA, QUE SON UNA BASE PARA DAR A ENTENDER LO QUE ESTÁS COMUNICANDO, ES UN LENGUAJE.
¿DE QUÉ VAMOS A HABLAR?
1. ENCUADRE Y PLANOS
2. REGLA DE LOS TERCIOS
3. PLANOS FOTOGRÁFICOS
4. ÁNGULOS
5. LÍNEAS
6. RITMO
7. LEYES
8. LUZ
9. COLORES
10. ESPACIO NEGATIVO
11. PERCEPCIÓN
¿CUANDO?
SÁBADO 6/02 o SABADO 20/02
15 HS (PUNTUAL)
ANEXO FANTASMA
ROCA 471, ZARATE
DURACIÓN: 3HS
PARA ASEGURAR TÚ LUGAR COMUNICATE CONMIGO 3487556934 PAGO ADELANTADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA O EFECTIVO