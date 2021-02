Los ministros de Educación de todo el país fueron convocados para el 12 de febrero a una reunión presencial, la primera que mantendrán cara a cara desde el inicio de la pandemia, para definir el modo y las condiciones en que serán retomadas las clases presenciales. Así lo confirmó el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta. "Dada la relevancia del paso que estamos dando, queremos tener un mensaje consolidado, único, de todo el sistema educativo, dejando en claro los compromisos que asumirán el estado nacional y cada una de las jurisdicciones", señaló Trotta al anunciar la convocatoria del Consejo Federal.

La última reunión presencial del Consejo se realizó hace casi un año, en el mes marzo. Durante el resto de 2020 los encuentros pasaron ser virtuales.

Los próximos días serán fuertes en definiciones sobre el perfil de las clases. La fecha del comienzo del ciclo lectivo ya está encima, dado que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la fecha del 17 de febrero, mientras que la mayoría de las provincias lo harán entre el 1 y 15 de marzo. Además de este llamado a la sesión del Consejo Federal Educativo, para los próximos días está previsto un encuentro del principal gremio docente del país, Ctera, con los ministros nacionales de Educación y Salud para hablar sobre el operativo de vacunación de los maestros y auxiliares docentes.

Algunas gobernaciones, como la de Buenos Aires, han anticipado su intención de comenzar a vacunar a los docentes en el mes de febrero, mientras que en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, no muestran ningún apuro --de hecho, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, declaró que no lo piensan para antes de marzo--. Pero aún con la voluntad de actuar rápido, la provisión de vacunas es ajena a la voluntad de los distritos y resulta claro que habrá que definir, dentro del conjunto de los docentes y auxiliares, el orden en que priorizar la inmunización.

La titular de Ctera, Sonia Alesso, reclamó en este sentido que las gobernaciones empiecen a convocar a los gremios para definir los planes de vacunación. En declaraciones radiales, además sostuvo que "toda la dirigencia política sabe que la vuelta a la presencialidad será dual", combinando presencialidad y aprendizaje a distancia. No sólo por la necesidad de distribuir a los estudiantes en grupo reducidos, con distanciamiento --lo que supone que los chicos se alternen--, sino también por lo que se está viendo en las regiones donde ya circulan otras cepas del virus más contagiosas, como preanuncio de lo que llegará en unas semanas al territorio argentino.

"Los docentes no nos oponemos a que vuelvan las clases presenciales: lo que queremos es una vuelta cuidada, segura, y para eso hay que fijar parámetros", dijo Alesso. En ese sentido, manifestó que cree que la situación epidemiológica va a tener que ser parametrizada y evaluada "semana a semana", localidad por localidad.

"Integro la Internacional de la Educación y estoy en contacto por docentes de treinta países. Hoy sabemos que el virus afecta a los niños como a los adultos, se contagian igual que cualquiera y contagian a otras personas. Sabemos también que las cepas británica y brasilera son más contagiosas. Hay situaciones complejas en Suecia, Noruega, Italia, España, en el Reino Unido", señaló la dirigente en declaraciones a radio Rivadavia sobre el debate de la apertura o cierre de las aulas.

Alesso cuestionó al quienes "politizan un tema tan importante como la educación", en una crítica a Juntos por el Cambio y la carta con la que Mauricio Macri reclamó que se abran las escuelas. "Hacen campaña para volver a clases los funcionarios del gobierno que dejó de invertir en educación y abandonó durante cuatro años el Plan Conectar Igualdad", remarcó.

Los cruces entre la Ctera y la dirigencia PRO tuvieron así un nuevo capítulo. Durante la jornada, el exministro de Educación macrista, Alejandro Finocchiaro, había acusado al gremio de usar la vacunación "como una excusa" para no dar clases.

"No hay que ser hipócritas, el año pasado los chicos de la Ciudad de Buenos Aires se quedaron en casa, pero los chicos del conurbano que no fueron a la escuela estuvieron en la calle jugando a la pelota sin barbijo ni protección", aseguró el exfuncionario nacional. "Ctera le hace la contra a (Horacio Rodríguez) Larreta, pero no lo perjudican a él sino al futuro de los chicos y chicas. Es un gremio que representa al kirchnerismo en la educación. Toma decisiones políticas, no sindicales", fustigó.