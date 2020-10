El lunes pasado, el gobernador de la Provincia anunció la habilitación de la temporada turística en Mar del Plata y toda la costa bonaerense, pero sin teatros ni actividades culturales en espacios cerrados. La noticia sacudió a todo el ambiente artístico, que esperaba esperanzado desde marzo pasado, a enero de 2021 para la vuelta de la actividad, con aforos reducidos y protocolos sanitarios.

La alarma cundió entre los empresarios teatrales, los artistas y demás gremios involucrados. Se puso en marcha de inmediato una intensa campaña a través de las redes sociales, agrupada bajo el #Abranlosteatros, que se tradujo en una rápida reunión de los referentes de la actividad con el ministro Augusto Costa, y la rectificación de la noticia: Finalmente, habrá teatros abiertos en el verano en la Costa Atlántica, la primera buena noticia para los teatristas en medio de un año de tanta tristeza.

Resta evaluar los espacios, las medidas sanitarias correctas, un protocolo para abajo del escenario, para los espectadores; y otro para arriba, para los artistas. Pero se da el primer paso para una vuelta a una actividad que es toda una tradición de la Cultura argentina.

Por muy poco, casi tenemos una temporada sin teatros, y hubiese sido la primera vez desde los años 40, un mal signo para la reactivación. Además, casi seguro, no sea la del 2021 una buena temporada de verano, ni rentable para nadie, pero llevarla adelante tiene todo un sentido simbólico. El teatro, maltratado como la cenicienta de los sectores productivos, comienza a renacer de las cenizas.

Si algo tienen de diferentes y por lo que siempre se distinguen del resto del mundo las vacaciones de los argentinos en la Argentina, ha sido esta posibilidad de combinar turismo, paseos, playas, deportes con la salida cultural más representativa de nuestra Cultura: el Teatro. Uno no va a Río de Janeiro, a Miami, a Punta del Este o a la Costa Azul para ir al teatro, eso no sucede en ninguna parte del mundo.

Vacaciones con teatro es una marca registrada nuestra; eso hace único a nuestro sector turístico y por eso, los teatristas decimos siempre que Mar del Plata es la Capital Teatral del Verano, porque la actividad que allí se vive durante los tres meses de estío, se asemeja a la de la Ciudad de Buenos Aires, en la cantidad y en la calidad de propuestas teatrales y musicales, tanto en el circuito comercial, como el oficial o el independiente

Uno va a Mardel o a la costa y sabe que, entre sus muchos planes, al menos una noche va a concurrir a un teatro o a una sala, un boliche a disfrutar de un recital o de una obra de teatro. El teatro en verano también es parte de nuestro ADN.

A principios de la pandemia Carlos Rottemberg, uno de los referentes más importantes de la actividad, dedujo fácilmente que por corta que fuera la cuarentana, la temporada 2020 estaba perdida, ya que montar un espectáculo no se hace de un día para otro, no es igual abrir un teatro que cualquier otro comercio. Se necesitan tiempos de selección de propuestas, de armado de elencos, de ensayos, de promoción, marketing, etc. No se levanta el telón como por arte de magia. Todos asumimos un año perdido con la esperanza de un verano con teatro, aunque sea con protocolos complejos.

La realidad hoy nos planta ante este nuevo desafío, la de remontar una actividad que está en una crisis casi terminal, y de la que sabemos que no vamos a salir todos indemnes. Los costos que hemos pagado, como artífices del teatro, superan los de cualquier otro sector económico.

El lock down del teatro va a llegar a 10 meses en enero, una situación jamás imaginada a lo largo de nuestra historia. Sabemos que va a ser difícil poner los motores en marcha; que va a ser incómodo aplicar todos los protocolos, pero confiamos porque creemos en esto que hacemos. Y esperamos, con fe, que el público se adapte a esta "nueva normalidad" y acompañen al teatro, que vive y respira por la confianza del espectador que va a una boletaría o entra a una ticketera y compra de buena fe, un gran rato de disfrute, emoción y risas junto a sus artistas quienes, qué duda cabe, son de los mejores del mundo.