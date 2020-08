Por Luis Sellán... This is US (Así somos), es el nombre de la multipremiada serie norteamericana, emitida por la cadena NBC, que ya lleva cuatro temporadas y con la quinta en espera, debido a la pandemia. Aquí se la puede ver, las primeras tres por la plataforma AMAZON y completa con la cuarta inclusive por la plataforma FOX Premium.

La serie nos invita a ver las vidas de los hermanos Kevin, Kate y Randall (llamados los "Tres Grandes"), y sus padres Jack y Rebecca Pearson. Se lleva a cabo principalmente en el presente y utiliza flashbacks (escenas retrospectivas) para mostrar el pasado de la familia.

Kevin y Kate son los dos miembros sobrevivientes de un embarazo triple, nacidos prematuramente de treinta y seis semanas en el cumpleaños número 36 de Jack en 1980, el tercer hermano ha nacido muerto. Creyendo que estaban destinados a tener tres hijos, el matrimonio blanco de Jack y Rebeca, deciden adoptar a Randall, un niño afroamericano nacido el mismo día y llevado al mismo hospital después de que su padre biológico lo abandonara en una estación de bomberos. Siendo éste el disparador de la historia.

Muy bien realizada, dónde pasado y presente se conjugan con una perfección admirable, la historia o las historias, tienen una alta carga de emotividad y resolución de alto contenido humano. A veces, podemos decir, demasiada perfección a la hora de resolver situaciones que al principio pueden parecer complejas, pero los Pearson tienen la palabra justa en el momento indicado y cuando se complica, recurren a la memoria del patriarca Jack, omnipresente en todos los capítulos.

No deja de tener la serie, temas colaterales que surgen y son bien tratados: el racismo, las adicciones, la guerra, los problemas alimenticios, las desigualdades, etc. Sin embargo, detrás de estos últimos elementos, se esconde, según mi opinión, un mensaje subliminal de perfección política. ¿Así son, o así queremos que nos vean?, podría ser la pregunta para complementar el título. El tradicional Día de Gracias, tiene una presencia permanente en la serie, siempre cierra un ciclo decisivo en la historia.

Esta celebración, es una festividad típica que se conmemora el cuarto jueves de noviembre y mezcla religiosidad con patriotismo. Pretendiendo ser un símbolo de concordia y valores. Sin embargo, es una fiesta fundamentalmente blanca, anglosajona y protestante. Dónde los colonos repartían “generosamente” las sobras de la cosecha entre los sometidos indios. También hay algunos estudios recientes-que han sido reflejado en el documental The Pilgrims, de Rick Burns-que sostienen que El día de Gracias es la institucionalización de una cultura falsa.

En dicho documental se sostiene que el tradicional pavo de acción de gracias no es otra cosa que un símbolo no exento de perversidad, vinculado al sacrificio de indios y negros. Por otro lado, habría que mencionar vinculado con ese día, el Friday Day (viernes negro), día en el que un “amo generoso” liberaba un esclavo, en muestra de misericordia el día después del día de gracias. Hoy día, el Friday Day es utilizado como motivo de difusión comercial, promoviendo ofertas diversas.

La familia Pearson, son la representación de lo mejor, de lo que quisieran ser: son generosos, democráticos, antirracistas, humanos en las injustas guerras y el niño afroamericano de la familia – Randall en la serie - puede igualar o superar a sus hermanos blancos y, el objetivo de: “auto caro y mansión fastuosa”, que Randall se lo repite varias veces a su hija adoptiva Deja, también puede ser posible. Los Pearson, quizás sean la representación de la familia norteamericana perfecta; una familia Ingalls de los siglos XX y XXI. Ellos, todo lo pueden y el milagro ya bastante desgastado del muchachito americano está siempre presente.

This is US, está muy bien interpretada por: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley, como protagonistas, rodeados de un gran elenco. Destacándose entre ellos, los niños que interpretan a los Pearson de pequeños y adolescentes.

Desde Popeye y el pato Donald, el cine y la tele norteamericana siempre ha querido influenciar con su bajada de línea, “Así somos”, no sería la excepción. Sabiendo esto y despojados de cualquier prejuicio podemos internarnos en las humanas y bien contadas vidas de los hermanos Pearson y sus padres Jack y Rebeca, viene bien en estos tiempos de cuarentena. Total, nosotros, ya estamos demasiado grandes para creer en Laura Ingalls.