A través del decreto Nº 2014 se dispone en todo el territorio provincial el reinicio de las actividades académicas presenciales en universidades e institutos universitarios. El reinicio de actividades académicas presenciales estará acompañado por un protocolo, que garantiza las condiciones mínimas necesarias a fin de garantizar las medidas de seguridad e higiene requeridas por el contexto.

La norma responde a la intención del gobernador Gustavo Bordet de propiciar el reinicio de las actividades académicas presenciales en Universidades e Institutos Universitarios en el marco de lo previsto en el DNU 875/20 PEN.

En ese sentido, se considera necesario seguir manteniendo las medidas de control de la enfermedad por Covid-19, por lo que en el contexto de la situación sanitaria y epidemiológica actual como consecuencia de la pandemia, las medidas a adoptar exigen un nivel de control localizado, tendientes a garantizar el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios en los espacios comunes utilizados para las prácticas de las actividades académicas.

Para el reinicio de las actividades académicas presenciales en universidades e institutos universitarios, se deberá contar con la habilitación municipal o comunal según corresponda, quienes fiscalizarán la correcta aplicación del protocolo, de forma coordinada con los órganos provinciales y nacionales.

El reinicio de actividades académicas presenciales, estará acompañado por un protocolo, que garantiza las condiciones mínimas necesarias a fin de garantizar las medidas de seguridad e higiene requeridas por el contexto.

Para la vuelta a la presencialidad, de deberán definir los escenarios académicos de acuerdo con las características de cada universidad o instituto universitario. Se implementará un sistema de clases a distancia con alternancia presencial. Además, se evaluará la necesidad de exámenes presenciales de acuerdo con las recomendaciones sanitarias.

Se deberán establecer de aforos para aulas, auditorios, laboratorios, bibliotecas, pasillos, ascensores, baños, oficinas, talleres, actividades de campo, plantas piloto y hospitales escuela, de lineamiento de áreas de circulación y seguridad de ventilación natural de los espacios cerrados.

Se estimulará también el trabajo remoto en las actividades administrativas que lo permitan para reducir en lo posible la presencialidad y reducir la movilidad de las personas (procurando la asistencia alternada). El ingreso se autorizará sólo para actividades programadas.

Habrá un regreso escalonado a las actividades de investigación y extensión que no hayan sido consideradas esenciales durante la cuarentena (en particular aquellas relacionadas directamente con los trabajos de finalización de carreras de grado y posgrado). De esta manera, el retorno a la actividad presencial deberá llevarse a cabo de manera gradual, teniendo en cuenta las condiciones de salud y epidemiológicas, las características de las Facultades (número de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, extensionistas, características y tamaño de los edificios).

Por otra parte, se brindan recomendaciones al momento de trasladarse hacia la universidad, priorizando traslado a pie, en bicicleta o en vehículos particulares.