Por Adriana Musumeci

¿Qué es la vida?

Una sonrisa que no tengo.

Alguien que sé, no come.

Millones que rezan a un Dios

inexistente.

Un libro escrito

con el dolor ajeno.

Cada palabra

que tuve la victoria de leer.

Un paseo por la orilla del rio…

La alegría del

¡Gracias Profe!

de un alumno en la calle.

El arte callejero,

los graffitis de Lautaro.

El “No me rindo abuela”

que escucho de Julita

La magia que agita

el fútbol de Eliseo.

Es el caballo de aquel cuento,

una visión de la vida

que nos mira a los ojos

y nos deja el temor,

el olvido, el pasado.

Guerras de despojos.

Perversísimos políticos.

Certezas de la muerte.

Violencia y cansancio.

La vida es también

un azar organizado.

La dama de noche

que perfuma mi casa.

La gente que camina

con bolsitas de mandados.

O el olor de la comida.

O los perros y gatos y gatas

que he cuidado.

Y cada grito humano.

Y el sonido de música lejana

Y D’Arienzo y Maradona

Y los Beatles y Gardel

son la vida

Y ese avión sin destino

que miro con asombro.

Y el mundo

que imagino y no conozco.

Y una mañana cuando el sol

sale del lado equivocado.

Y encuentro

tu mirada perdida.

Y mi perseverancia.

Y la verdad tan esquiva.

Y Caloi que murió justo hoy

cuando nadie quería,

es la vida…

Una luz, una sombra,

la indiferencia,

la traición, la cobardía.

Las lagrimas que cesaron.

La patria que quisimos.

La lucha que perdimos

y el por qué

no me resigno carajo

es la vida.

Nuestras respiraciones

simultaneas, sol y verano,

y nuestros hijos

son siempre la vida.

Y mi sangre

latiendo por tu amor.

Y tal vez, si lo pienso,

solo nuestro amor

es mi vida.