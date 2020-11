Las declaraciones de la secretaria general de Ctera se producen luego de la reunión del Consejo Federal de Educación, en la que según explicó "los gremios participan con voz pero sin voto" y contó que "lo que se discutió fueron criterios para una futura vuelta a clase pero no la fecha".

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, sostuvo este jueves que "plantear el regreso a las clases presenciales en febrero es prematuro porque no se sabe qué va a pasar" con la situación del coronavirus y dijo que dependerá de "lo que suceda en cada provincia" con la tasa de contagio.

Las declaraciones de Alesso se producen luego de la reunión de este miércoles del Consejo Federal de Educación, en el que la dirigente explicó que "los gremios participan con voz pero sin voto" y contó que "lo que se discutió fueron criterios para una futura vuelta a clase pero no la fecha".

Según lo acordado por el Consejo Federal, que encabezó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, la fecha de inicio del ciclo lectivo 2021 será definido por cada una de las 24 jurisdicciones del país.

"Nosotros planteamos que hablar de un regreso en febrero es prematuro porque no sabemos qué va a pasar ese mes o en marzo, y que todo estará determinado por la cantidad de contagios", explicó la dirigente en una entrevista a El Destape Radio.

En ese sentido Ctera planteó "por un lado está la necesidad de convocatoria a paritarias, y por otro lado instar a los gobiernos nacionales y provinciales para discutir los monitoreos de los protocolos de salud, y el tema de infraestructura".

"También planteamos el cuidado de la salud de los niños y adolescentes y de los maestros donde los casos de coronavirus no bajaron", afirmó.

En este punto, advirtió que "abrir las escuelas en CABA cuando hay alta circulación del virus es arriesgado" y ejemplificó con el caso de otras provincias como Formosa, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires, donde "se abrieron algunas escuelas pero con condiciones de bioseguridad".

"Abrirlo en CABA donde todavía es alta la circulación del virus es riesgoso para alumnos y docentes", sintetizó.

Por otra parte, la dirigente gremial sostuvo que "estamos esperando la vacuna, y todavía se está observando el comportamiento del virus en Europa; es decir, todavía no sabemos cómo sigue esto".

"No vamos a volver a la presencialidad como era el año pasado, antes del virus, y en ese sentido me parece que se podría analizar algunos días presenciales y otros virtuales por ejemplo. Pero hay que esperar, no hay que apresurarse, hay que monitorear las jurisdicciones en particular donde el virus no ha bajado", insistió.

Finalmente, Alesso consideró que "es importante que los docentes y los niños estén entre los grupos a vacunar" en una primera etapa aunque "por supuesto el Gobierno lo decidirá en función de los grupos y las vacunas disponibles".

Según adelantó, el gremio tiene pedido para este viernes una reunión con el ministro de Salud, Ginés González García; y el de Educación, Nicolás Trotta, donde "seguramente se hablará de esta y otras cuestiones".