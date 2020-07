Por Adriana Musumeci...

No fue el hombre recolector

de los hermosos frutos.

No el artesano

de la preciosa herramienta.

No el solitario

del mundo más poblado.

Tampoco la voz del poeta…

Palabras

¿Quién las dice?

Palabras

¿Quién las escucha?

Palabras

para el amor.

Palabras

para nacer.

Palabras

para vivir.

Palabras

para salvar de morir…

Y también palabras

para herir y matar

y confundir.

Para traiciona y derrotar.

O aceptar

la voluntad de un Dios

o de un tirano…

O ser esclavos.

Palabras

para que niños

que eran esperanza

sean amenazas…

Y obreros que eran lucha

dejen de ser luz,

camino y agua.

Palabras y más palabras

¿Contradictorias?

¿Verdaderas?

No hay tiempo

para llenar planillas,

ni expedientes,

ni adoptar contraseñas,

ni pagar las cuentas

en tiempos de urgencias

pasión, metáforas

e ideas.

Momentos de palabras,

para recordar,

afirmar o negar,

y gritar...

Y volver a cantar

a un mismo tiempo.

Despejando

la tristeza y el miedo.

Siguiendo el albur

de la naturaleza

que nos insta a vivir

aunque el frio salga

de los huesos para afuera

Hasta hacer polvo la historia.

Antes que el último pájaro

se retire

de su postrera morada...

Decididos

sin vacilar

a no perder la Vida…