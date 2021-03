Lo hemos dicho mil veces. El sector artístico es el que más padeció la crisis producto de la cuarentena y la emergencia sanitaria desatada por el Covid 19, y eso sucedió a escala global, paralizando la actividad por casi un año, algo inédito en la historia del mundo contemporáneo. Y dentro de ese ámbito han sido los artistas independientes (actores, directores, músicos, bailarines) quienes más han sufrido esta difícil y extrema situación.

Sin embargo, y en este contexto de grave excepcionalidad, el Estado Argentino ha sido uno de los más presentes a la hora de asistir a la Cultura, sobre todo si lo comparamos con el desamparo que sufren los artistas en países como Chile, Brasil, Paraguay, Perú y en general, la mayoría de los países del mundo. Hay que reconocerle un gran mérito al Ministerio de Cultura de la Nación y a sus organismos adyacentes como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto de la Música, el Instituto Nacional de Cine (INCAA), la Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas, que han llevado adelante programas de contención y apoyo, incluyendo subsidios que - si bien nunca son suficientes - contribuyeron a paliar en alguna medida los efectos de la crisis.

Los programas Becar Cultura, Sostener Cultura y Fortalecer Cultura, que alcanzaron incluso a muchos artistas independientes de Zárate durante el año pasado, son algunos ejemplos de la importancia del Estado en la contención de los trabajadores independientes de la Cultura.

Y no sólo con subsidios, también se promovieron programas de producción y gestión de proyectos en pandemia, concursos de dramaturgia, puestas de teatro, cine, literatura, danza, financiados por las mismas instituciones estatales, entre los que se destaca El Cervantes en escena, Teatro on line, o el Cervantes al aire libre, llevados adelante por el Teatro Nacional Cervantes. Programas que generaron trabajo genuino y no sólo paliativos.

Sin dudas, el esfuerzo que hizo la Nación con soluciones temporales como el IFE, o los ATP para ayudar al pago de sueldo de empresas, tuvo su correlato en el sector cultural.

"CULTURA SOLIDARIA" Y "REACTIVAR ESCENAS"

Este año, el Ministerio de Cultura de Nación sigue trabajando en esa línea y ya lanzó el primer programa de subsidio 2021 para artistas independientes, denominado "Cultura Solidaria", que significará un ingreso en dos cuotas de hasta $ 15 mil cada una, para quienes no tienen ningún otro ingreso registrado. Este programa estará abierto hasta el 14 de marzo inclusive y los interesados deberán inscribirse a través del Registro Federal de Cultura, o solicitar informes escribiendo a: cultura.solidaria@cultura.gob.ar

Por otro lado, el mismo Ministerio está otorgando un apoyo de 200 millones de pesos que beneficiarán a cerca de mil salas independientes de todo el país.

La idea del proyecto denominado "Reactivar escenas" es subsidiar las butacas vacías, ya que esos pequeños espacios tienen permitido por una cuestión sanitaria un aforo del 30 o del 50 % según la jurisdicción y este programa contempla el pago de un 30 % de esa capacidad ociosa para cada sala; algo así como el pago de un ticket de $ 250 por butaca desocupada hasta un 30 % de la capacidad total. Una ayudita que no viene nada mal en estos momentos, cuando la actividad recién se reactiva, pero el lugar nos queda chico para poder levantar el telón.

Algo que los teatristas venían reclamando hace tiempo para no tener que sufrir más cierres de teatro a la larga lista de espacios que desaparecieron durante 2020 y que ahora llega con plata que desembolsarán el INT y el INAMU.

La convocatoria a salas independientes de teatro y música de hasta 300 localidades está abierta hasta el 19 de marzo, y la información se puede recabar a través de la página de Cultura Nación.

Por otro lado, hay que destacar también el esfuerzo y la inversión que hizo la Provincia de Buenos Aires por medio de los Catálogos 1 y 2 de Promoción Turística y Cultural, del cual llegaron a nuestra ciudad unos 15 millones de pesos, destinados a subsidiar espacios culturales y turísticos, independientes y oficiales, que fueron también seriamente afectados por la pandemia y que permanecieron cerrados durante el 2020 y son fuente de sustento de muchos trabajadores, entre ellos artistas de todos los rubros.

Sabemos que nada alcanza. La pandemia nos tomó por sorpresa y es un estado excepcional. Nos estalló una bomba cuando nadie lo esperaba y la vida se volvió caótica y las situaciones que habitualmente eran inéditas y de película, comenzaron a formar parte de nuestra cotidianeidad. La pandemia nos obliga a repensarnos y reinventarnos, sin más trámite. Pero, al menos, que el Estado se haga cargo de la responsabilidad que le compete en el sector de la Cultura, es una buena señal y un aliciente para ayudarnos a construir esta "nueva normalidad" con barbijos y alcohol en gel por doquier.