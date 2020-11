Por Prof. Laura Martínez... Decilo fuerte sale al aire todos los viernes por Radio de primera 98.5, es un programa conducido por Agustina Ojeda y Emmanuel Escobar, que intenta ser un canal de difusión de los artistas de nuestra ciudad y de los alrededores. Bandas, solistas, bailarines, actores, artistas visuales, de todos aquellos que hacen arte, que por estos días y entrando en el mes de noviembre, se encuentra sumamente perjudicados por la pandemia y asfixiados económicamente, muchos han tenido que cerrar las puertas de sus estudios y otros están demasiado apretados por todos los gastos de alquiler, impuestos, que les cuesta afrontar. Cada viernes al comunicarnos con ellos es la misma constante, se han reinventado, a través de los vivos en las redes sociales, pero hasta ¿cuándo?...

Este viernes el Director General de Cultura de Zárate, Ignacio Álvarez, en comunicación telefónica gentilmente charló con el equipo de Decilo Fuerte donde mencionó la informalidad del sector cultural y la necesidad de unión entre las partes.

De las habilitaciones de los streamings y sobre todo cómo volver a la normalidad es muy difícil y que no depende ni siquiera de él, es la Provincia de Buenos Aires la que dispone y los equipos de Salud de la Provincia los que resuelven.

Esto expresó: "la mayor cantidad de los trabajadores del arte están en la informalidad, desde hace muchísimo tiempo, hay que empezar a darles funcionalidad al sector para salir de esta situación. A través de las Becas Fortalecer Cultura, sostener cultura estamos trabajando en un registro de todos los artistas zarateños, la pandemia desnudó muchas falencias a nivel cultural, que hemos venido sufriendo los artistas, entender a la cultura con un enfoque productivo".

El sector lo sufre económicamente, la informalidad nos lleva a una situación tremenda. Hay que buscar nuevas herramientas, en el caso de que no se abran nuevas actividades, si así lo deciden los equipos de salud..."Estuvimos abocados a tareas sanitarias, por eso las redes de comunicación no han sido actualizadas, porque preferíamos vincularnos más presencialmente con los artistas, llamando por teléfono, estando con los artistas. Los que quieran hacer streaming y tengan un espacio deben comunicarse para generar la habilitación. Cada espacio manda su pedido de apertura para ser aprobado, el lugar debe pedir la habilitación a cultura@zarate.gov.ar Hay que entender el momento que pasa el artista, hace muchísimo tiempo que no tienen soluciones, hay que proponer y ser propositivos".

"La buena noticia es que estuvimos trabajando en un catálogo a nivel provincial donde van a ser beneficiarios todos aquellos espacios culturales que se anotaron, es una ayuda económica y están en un proceso de definición para generar respuestas. Lo más importante es acompañar y llevar calma al sector, el Ministerio está lanzando muchas actividades. Hay que entender que esta comunicación debe ser fluida y ser responsable. Si se autorizan espectáculos al aire libre, se harán, lo que hay que ser es prudente en la forma en la que se va a hacer. Nosotros debemos lograr la unión de las partes para terminar con la informalidad del sector... Hasta diez personas en espacios de baile, hoy eso lo autoriza la Provincia, con lugares habilitados y en caso de no tener un lugar la gestión tiene que facilitarlo, en nuestras instalaciones. Es muy difícil dar una noticia, no queremos hacer promesas inmediatas porque terminamos desilusionando", dijo .

"Nosotros estamos trabajando y presentando protocolos si se aprueba lo vamos a hacer. Hablar de fechas es muy difícil…la cercanía con la gente y poder charlar con lo que les preocupa, no hay que aflojar y estar unidos, como colectivo, donde el Estado respalda. A todos los artistas que tengan dudas no dejen de escribir al mail de cultura y todos obtendrán respuestas. En caso de no saber hacer un protocolo hay bocetos que han sido presentados y pueden servir de guía y les serán facilitados", aseguró.

"Hay mucha incertidumbre, el mes de noviembre está en marcha y se está peleando por no perder la temporada de verano. La industria del arte es inmensa, atrás de los artistas hay un sin fin de profesionales, fotógrafos, vestuaristas, musicalizadores, guionistas... en fin, ojalá todo pueda reactivarse y si hoy el streaming es una salida bienvenida sea, incluso los salones de fiestas pueden reconvertirse para ser el lugar de encuentro para la transmisión. Si hay que reinventarse los artistas lo van a hacer y el Estado tiene que acompañar", reseñó.